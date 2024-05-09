افکار عمومی برای شعار حقوق بشر آمریکا ذره ای ارزش قائل نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خودش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سرکوب خشونتآمیز و بیرحمانه جنبشهای اعتراضی دانشجویی در آمریکا و اروپا علیه جنایات جنگی رژیم صهیونیستی، با شدت ادامه دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: روشن است که تعهد به حمایت بدون قیدوشرط از رژیم صهیونیستی بر تعهدات حقوق بشری آمریکا و برخی کشورهای اروپایی ارجحیت دارد.
وی گفت: افکار عمومی جهان بعد از این برای شعارهای دروغین حقوق بشری آمریکا و اروپا ذرهای ارزش قائل نیستند، چرا که نه فقط حقوق بشر، بلکه حقوق اولیه شهروندان خود را به ثمن بخس به عدهای جنایتکار جنگی فروختهاند.
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