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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۱۳

کنعانی:

افکار عمومی برای شعار حقوق بشر آمریکا ذره ای ارزش قائل نیستند

افکار عمومی برای شعار حقوق بشر آمریکا ذره ای ارزش قائل نیستند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: افکار عمومی برای شعارهای دروغین حقوق بشری آمریکا و اروپا ذره‌ای ارزش قائل نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خودش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سرکوب خشونت‌آمیز و بیرحمانه جنبش‌های اعتراضی دانشجویی در آمریکا و اروپا علیه جنایات جنگی رژیم صهیونیستی، با شدت ادامه دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: روشن است که تعهد به حمایت بدون قیدوشرط از رژیم صهیونیستی بر تعهدات حقوق بشری آمریکا و برخی کشورهای اروپایی ارجحیت دارد.

وی گفت: افکار عمومی جهان بعد از این برای شعارهای دروغین حقوق بشری آمریکا و اروپا ذره‌ای ارزش قائل نیستند، چرا که نه فقط حقوق بشر، بلکه حقوق اولیه شهروندان خود را به ثمن بخس به عده‌ای جنایتکار جنگی فروخته‌اند.

کد مطلب 6101512
نفیسه عبدالهی

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