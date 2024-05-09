برنامه ریزی دولت برای افزایش مراکز درمان ناباروری

به گزارش خبرنگاری مهر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در جریان سفر استانی هیئت دولت به قم با بازدید از مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قم با بیان اینکه برنامه درمان ناباروری در قانون جوانی جمعیت دیده شده است گفت: بودجه این امر در برنامه ستاد ملی جمعیت لحاظ شده است و دولت در زمینه افزایش مراکز درمان ناباروری اهتمام دارد.

انسیه خزعلی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در کشور ما میزان بالای ناباروری در بین زوجین است گفت: باید بتوانیم شرایط مناسبی را برای درمان ناباروری فراهم کنیم که هم درمان خوبی صورت بگیرد و هم از زوجین در این زمینه پشتیبانی شود.

وی گفت: در این سفر بودجه‌هایی برای پیشگیری از سقط جنین و گروه‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند در نظر گرفته شده است.