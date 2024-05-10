قرارگاه جهاد تبیین در استان سمنان ایجاد شده است

سید محمد رضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه یکی از مهمترین مسائل در امید افزایی در بین آحاد جامعه در سراسر استان سمنان جهاد تبیین است، تاکید کرد: بیان کردن اقدامات صورت گرفته به امید در دل مردم منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه مردم از بسیاری اقدامات صورت گرفته در دولت آگاهی و اطلاع ندارند، افزود: این امر البته به دستگاه‌های اجرایی نیز باز می‌گردد که باید خلاء‌ها جبران شود.

استاندار سمنان ضمن اشاره به تشکیل قرارگاه جهاد تبیین گفت: دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات تبیینی خود را به این قرارگاه گزارش دهند.

هاشمی با بیان اینکه جلسات قرارگاه تبیین در استانداری سمنان تشکیل می‌شود، بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان اقدامات انجام شده در حوزه جهاد تبیین را تهیه و به دبیرخانه این قرارگاه ارسال کنند.

وی با بیان اینکه امید آفرینی در بین مردم موضوع بسیار حائز اهمیتی محسوب می‌شود که لازم است با تشریح موفقیت‌های کسب شده بین مردم این امید آفرینی در جامعه ایجاد شود، تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با این قرارگاه همراهی خوبی داشته باشند.