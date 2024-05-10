وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام خواهد بود

طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد طی امروز با وزش بادهای شمالی، دریا در برخی ساعات مواج و متلاطم خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: روزهای شنبه و یکشنبه وضعیت نسبتاً آرامی بر منطقه حاکم میشود، اما از دوشنبه با شدتگرفتن وزش بادهای جنوبی، خلیج فارس مواج پیشبینی میشود
وی گفت: آسمان استان بوشهر صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد و در برخی نقاط همراه با گردوخاک خواهد بود.
محمدی تصریح کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمالی با سرعت ۱۰ تا ۳۸ گاهی تا ۴۴ و در سواحل و روی دریا ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت. از فردا در همه مناطق با سرعت ۱۰ تا ۳۴ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا در قسمتهای شمالی ۹۰ تا ۱۵۰ و از اواخر شب ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر، در سواحل مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۴۰ سانتیمتر و از فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.
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