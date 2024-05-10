حضور پُرشور ملایری ها برای سرنوشت سازی

خبرگزاری مهر، استانها: انتخابات ملایر به صورت الکترونیکی درحالی آغاز شد که ملایریها برای سرنوشت سازی خود وارد کار شدند و بار دیگر ثابت کردند که حضور پرشورشان در انتخابات نشان از دغدغه آنها نسبت به سرنوشتشان دارد.
در شهرستان ملایر به گفته استاندار همدان بالغ بر ۱۶۷ شعبه اخذ رأی فعال هستند که متشکل از ۱۰۱ شعبه ثابت و ۶۶ شعبه سیار است و از این تعداد، ۷۹ شعبه در مناطق شهری و ۸۸ شعبه در مناطق روستایی مستقر خواهند بود.
مشارکت حداکثری همراه با رقابت سالم در حالی در شهرستان ملایر در حال جریان است که ملایریها بار دیگر ثابت کردند نه تنها در سرنوشت سازی زبان زد هستند بلکه پای آرمانهای انقلاب و مشروعیت جمهوری اسلامی ایران ایستادهاند.
در صفوف اخذ رأی که از ساعات اولیه همراه با حضور حداکثری مردم بود، از زن و مرد و پیر و جوان ایستادهاند و بر نقش آفرینی خود تاکید دارند. با توجه به الکترونیکی بودن انتخابات در شهرستان ملایر، نتایج پس از پایان زمان انتخابات و بررسیهای به عمل آمده اعلام خواهد شد.
در انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲ جمع آرای مأخوذه صحیح در حوزه انتخابیه ملایر ۹۳ هزار و ۲۰۴ رأی بود که احد آزادیخواه با ۲۲ هزار و ۸۹۷ رأی بهعنوان منتخب اول مردم ملایر به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
حسین احمدی با ۱۶ هزار و ۶۸۷ رأی و احمد آریائینژاد با ۱۶ هزار و ۶۱۲ رأی به عنوان نفرات دوم و سوم، به مرحله دوم راه یافتند و امروز، روز سرنوشت مردم ملایر در انتخاب دومین نماینده خود در مجلس شورای اسلامی است.
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