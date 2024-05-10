  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۲۴

ماجرای دهکده چوبی سوخته- ۳۲

بیمه سانحه دیدگان امامزاده ابراهیم(ع) در محل حادثه پرداخت می شود

بیمه سانحه دیدگان امامزاده ابراهیم(ع) در محل حادثه پرداخت می شود

شفت- فرماندار شفت از پرداخت بیمه سانحه دیدگان دهکده چوبی امامزاده ابراهیم(ع) در محل حادثه طی روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی بعد از ظهر جمعه در دومین جلسه کمیته بحران که استاندار گیلان حضور داشت، اظهار کرد: طی روزهای آینده مسؤولان بیمه در امامزاده ابراهیم (ع) شفت حضور خواهند یافت و به برخی از آسیب دیدگان منطقه نیز در همان محل حادثه چک خسارت پرداخت می‌کنند.

فرماندار شفت با اشاره به اینکه این شهرستان جزو ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته کشور است، اضافه کرد: از مسؤولان برنامه و بودجه خواسته‌ام تا شاخص‌های کمتر توسعه یافتگی شفت را به ما کتباً اعلام کرده تا تلاش‌های ما در جهت رفع آن‌ها باشد.

وی به برخی از اقدامات ارزشمند توسعه محور در شهرستان شفت اشاره کرد و افزود: در این شهرستان مرکز پلاسمای خون، تعریض و بهسازی راه شفت احمد سرگوراب، احداث پل در بداب و مجتمع آب بداب در دست احداث بوده و نیازمند تأمین اعتبار برای تکمیل هستند.

فرماندار شهرستان شفت با اشاره به حضور تمام دستگاه‌های اجرایی در امام‌زاده ابراهیم، گفت: مردم به حضور دستگاه‌های اجرایی در امام‌زاده ابراهیم اعتماد کرده‌اند.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که اهالی آسیب دیده شهرک امام زاده ابراهیم نگران نباشند از تمامی ظرفیت‌ها برای برطرف کردن مشکلات استفاده خواهیم کرد و انشاالله دوباره شهرک امام زاده ابراهیم با مشارکت مردم و مسؤولان ساخته خواهد شد.

کد مطلب 6102294

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها