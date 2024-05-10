به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید قاسم دهقانی در خطبه‌های نماز جمعه امروز ضمن گرامیداشت ولادت حضرت معصومه (س) وآغاز دهه کرامت اظهار کرد: پرداختن به شخصیت و زندگی بزرگان دینی می‌تواند ما را در تبیین و تقویت معارف ولایی و دینی کمک بسزایی کند.

امام جمعه بجستان افزود: امروز دشمن برای برهم زدن جامعه اسلامی فتنه‌هایی در دستور کار قرار می‌دهند و هر چقدر بر معارف الهی در جامعه بیفزاییم به همان اندازه در برابر آسیب‌ها مصون خواهیم ماند.

وی بیان کرد: اگر وجدان بشری بیدار باشد در مقابل تمام فتنه‌ها استقامت می‌کند تا به به پیروزی برسد و می‌تواند منجی تمام مظلومین باشد.

دهقانی گفت: معارف اسلامی و بیداری بشریت در کشورهای غربی هم نفوذ کرده و حرکت‌های اخیری که از دانشجویان در آمریکا آن هم در سطوح علمی و اساتید برتر سر زد همان بیداری بشراست.

امام جمعه بجستان بیان کرد: با گذشت چند ماه از قضیه غزه خود رسانه‌های غربی بیان می‌کنند که بالاترین جنایات را در دستور کار خود قرار داده‌اند اما وجدان بیدار بشری صورت گرفته و یقیناً جنایات رژیم کودک کش در آینده‌ای نه چندان دور نابودی اسرائیل و دیگر جنایت کارها را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات اخیر گفت: مردم گناباد و بجستان کاری کردند کارستان و اینکه نماینده با یک نگاه عمیق همانطور که در رسانه‌ها اعلام کردند تعامل با نخبگان و همراه شدن با خرد جمعی را در دستور کار قرار داده را به فال نیک می‌گیریم و انشاالله مشکلات مردم را با همکاری مسؤولین شهری و شهرستانی برطرف کنند.

دهقانی با تاکید بر اینکه مردم در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند تا مشکلی پیش نیاید گفت: صرفه جویی در مصرف آب و برق وظیفه عمومی و همگانی ست و همه ما مسوولیم، توصیه ما این است همه در مساله آب و برق صرفه جویی کنیم.