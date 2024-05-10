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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۵۳

امام جمعه بجستان:

وجدان بیدار بالاترین ارزش‌های انسانیت است

وجدان بیدار بالاترین ارزش‌های انسانیت است

بجستان- امام جمعه بجستان گفت: وجدان بیدار بالاترین ارزش‌های انسانیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید قاسم دهقانی در خطبه‌های نماز جمعه امروز ضمن گرامیداشت ولادت حضرت معصومه (س) وآغاز دهه کرامت اظهار کرد: پرداختن به شخصیت و زندگی بزرگان دینی می‌تواند ما را در تبیین و تقویت معارف ولایی و دینی کمک بسزایی کند.

امام جمعه بجستان افزود: امروز دشمن برای برهم زدن جامعه اسلامی فتنه‌هایی در دستور کار قرار می‌دهند و هر چقدر بر معارف الهی در جامعه بیفزاییم به همان اندازه در برابر آسیب‌ها مصون خواهیم ماند.

وی بیان کرد: اگر وجدان بشری بیدار باشد در مقابل تمام فتنه‌ها استقامت می‌کند تا به به پیروزی برسد و می‌تواند منجی تمام مظلومین باشد.

دهقانی گفت: معارف اسلامی و بیداری بشریت در کشورهای غربی هم نفوذ کرده و حرکت‌های اخیری که از دانشجویان در آمریکا آن هم در سطوح علمی و اساتید برتر سر زد همان بیداری بشراست.

امام جمعه بجستان بیان کرد: با گذشت چند ماه از قضیه غزه خود رسانه‌های غربی بیان می‌کنند که بالاترین جنایات را در دستور کار خود قرار داده‌اند اما وجدان بیدار بشری صورت گرفته و یقیناً جنایات رژیم کودک کش در آینده‌ای نه چندان دور نابودی اسرائیل و دیگر جنایت کارها را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات اخیر گفت: مردم گناباد و بجستان کاری کردند کارستان و اینکه نماینده با یک نگاه عمیق همانطور که در رسانه‌ها اعلام کردند تعامل با نخبگان و همراه شدن با خرد جمعی را در دستور کار قرار داده را به فال نیک می‌گیریم و انشاالله مشکلات مردم را با همکاری مسؤولین شهری و شهرستانی برطرف کنند.

دهقانی با تاکید بر اینکه مردم در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند تا مشکلی پیش نیاید گفت: صرفه جویی در مصرف آب و برق وظیفه عمومی و همگانی ست و همه ما مسوولیم، توصیه ما این است همه در مساله آب و برق صرفه جویی کنیم.

کد مطلب 6102343

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