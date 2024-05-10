نظارت کامل بر روند انتخابات مشهد و کلات وجود دارد 

علیرضا روشندل با اشاره به اینکه شاهد حضور گسترده مردم در انتخابات هستیم، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظارت کامل بر روند انتخابات داریم و به شهروندان قول می‌دهیم که از تک تک آرا صیانت کنیم.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات مشهد گفت: مرحله دوم انتخابات مجلس رقابت بین دو نامزد است که از ساعت ۸ تا ۶ بعدازظهر ادامه دارد و با دستور وزیر کشور قابل تمدید است.

وی با اشاره به اینکه شاهد استقبال خوب و پرشور مردم هستیم، افزود: این استقبال حکایت از این دارد که همیشه مردم در صحنه حضور دارند و پشت نظام هستند.

روشندل اظهار کرد: نظارت کامل بر روند انتخابات داریم و به شهروندان قول می‌دهیم که از تک تک آرا صیانت کنیم.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات مشهد به شرایط رأی دادن در حوزه انتخابیه اشاره کرد و گفت: هم افرادی که در دوره اول شرکت کرده بودند می‌توانند در دور دوم شرکت کنند و هم سایر مردم، رأی اولی‌ها هم متولد ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ به قبل از آن می‌توانند در دوره دوم شرکت کنند.

وی ابراز کرد: مردم با ۵ مدرک اصلی کارت ملی، شناسنامه، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی، گذرنامه می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.