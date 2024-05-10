به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین بعد از ظهر جمعه در حاشیه برپایی میز خدمت در شهرستان تنگستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میز خدمت در شهرستان‌های مختلف با حضور مدیران ارشد استان بوشهر برپا شده و نتیجه نهایی این برنامه‌ها، رضایت خاطر مردم شریف نقاط مختلف استان است.

وی افزود: امروز در حوزه اقتصادی بیش از ۶۰ نفر از مردم شهرستان تنگستان، با مراجعه به میز خدمت، دغدغه‌های خود را مطرح کردند و تمام موارد، تک به تک بررسی و پیگیری شد.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در راستای تحقق عملی شعار سال و به منظور تقویت اقتصاد دریا محور در تنگستان، طرح‌های ارزشمندی اجرایی شده که بویژه طرح‌های خُرد ماهی در قفس که با استقبال مردمی مواجه شده، گامی در تحقق عملی شعار سال است.

باستین تصریح کرد: توسعه آبزی پروری کوچک مقیاس در روستای خور شهاب اجرایی شده که متولیان امر و دستگاه‌های اجرایی استان، حمایت و پشتیبانی لازم را از توسعه زیرساخت‌ها تا بچه ماهی و خوراک ماهی و برداشت و فروش و صادرات، انجام می‌دهند.

وی اضافه کرد: طرح‌های آبزی پروری کوچک مقیاس در ۴۴ روستای ساحلی استان بوشهر اجرایی و عملیاتی می‌شود و علاوه بر جهش تولید، اشتغال پایدار برای جوانان بومی استان نیز در بر خواهد داشت.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر در تشریح مزایای آبزی پروری کوچک‌مقیاس گفت: طرح‌های بالای ۱۰۰ تن باید در فاصله ۱۰ مایلی دریا اجرا شوند و مستلزم هزینه بالایی است ولی طرح‌های کوچک‌تر، در سواحل اجرایی شده و با سرمایه گذاری اندک، سود قابل توجهی در بر دارد.

باستین تاکید کرد: اجرای این طرح، سبب می‌شود بازگشت سرمایه در کمتر از یکسال انجام شود و مردم نیز مستقیماً در تولید مشارکت خواهند داشت.