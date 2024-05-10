۲ منتخب جدید آبادان در مجلس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام منابع موثق و نتایج غیر رسمی اعلام شده، «جواد سعدون زاده» و «سید محمد مولوی» به مجلس دوازدهم راه یافتند.

۲ کاندیدای دیگر مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه آبادان یعنی سید امیر موسوی جبیلی و صادق کمایی هر به ترتیب در رده سوم و چهارم قرار گرفتند.

سید محمد مولوی نماینده فعلی آبادان در مجلس است و جواد سعدون زاده هم بیش از این سابقه ۲ دوره نمایندگی مردم آبادان در خانه ملت را دارد.

شهرستان آبادان دارای سه کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است که در مرحله اول که اسفندماه سال قبل برگزار شد جلیل مختار با کسب ۲۰۵۷۶ رأی برای سومین بار به مجلس راه یافت.