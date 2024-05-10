به گزارش خبرنگار مهر، احسان یاوری بامداد شنبه در ستاد انتخابات لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه مرحله دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی در سلامت و امنیت کامل به اتمام رسید، اظهار داشت: انتخابات مجلس با همراهی همه دستگاه‌های دخیل از جمله هیئت‌های اجرایی، فرمانداری، استانداری، هیئت‌های نظارت، عوامل انتظامی و… به خوبی برگزار شد.

وی با بیان اینکه براساس نتایجی که از دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شواری اسلامی به دست آمده است، ۱۲۰ هزار و ۵ رأی مأخوذه داشتیم؛ تصریح کرد: از این تعداد ۱۱۷ هزار و ۶۵۰ رأی صحیح و ۲۳۵۵ رأی سفید بوده است.

رئیس ستاد انتخابات لرستان خاطرنشان کرد: از مجموع آرای صحیح، آرای نامزدها به این شرح است: «هادی هاشمی نیا» ۴۹ هزار و ۶۶۲ رأی، «رضا سپهوند» ۴۵ هزار و ۹۳۴ رأی، «محمدرضا ملکشاهی راد» ۴۰ هزار و ۸۲ رأی و «قدرت الله ایمانی» ۲۹ هزار و ۸۶۹ رأی.

یاوری اظهار کرد: با این احتساب، «هادی هاشمی نیا» و «رضا سپهوند» منتخبین انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی هستند که امیدواریم منتخبین شایسته ای باشند.

وی با بیان اینکه دو نفر کاندید دیگر هم از مشاورین مسئولین اجرایی استان خواهند بود تا در کنار هم برای لرستان عزیز تلاش کنیم و شاهد سربلندی و افتخار این مرز و بوم به خصوص لرستان قهرمان باشیم، یادآور شد: نتیجه انتخابات در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی به تأیید رسیده و توسط دبیر ستاد انتخابات کشور هم اعلام شده است.

براساس این گزارش، پیش از این و در مرحله اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد؛ «عباس گودرزی» و «فاطمه مقصودی» از حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان، «سید حمیدرضا کاظمی» از حوزه انتخابیه پلدختر و معمولان، «علی امامی راد» از حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان، «حمیدرضا گودرزی» از حوزه انتخابیه الیگودرز، «محمدحسین محمدی» از حوزه انتخابیه سلسله و دلفان و «روح الله لک علی آبادی» از حوزه انتخابیه دورود و ازنا به عنوان منتخبین مردم راهی بهارستان شده بودند.