نتایج نهایی دور دوم انتخابات مجلس در ۱۵ استان‌

نتایج خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح جمعه از ساعت ۸ صبح در ۱۵ استان کشور آغاز و با حضور گسترده مردم همراه شد.

این انتخابات در ۶۰ درصد شعب به صورت الکترونیکی برگزار شد و مردم بار دیگر با حضور خود در پای صندوق‌های رأی نمایندگان خود را رهسپار مجلس کردند.

نتایج نهایی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را در زیر بخوانید.

آذربایجان شرقی

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی گفت: با پایان شمارش آرای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۳ حوزه انتخابیه استان، تکلیف ۶ کرسی باقی‌مانده آذربایجان شرقی در مجلس مشخص شد.

تراب محمدی صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، گفت: در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو از مجموع ۲۱۱ هزار و ۵۹۱ رأی مأخوذه، به ترتیب علیرضا منادی سفیدان با ۸۰ هزار و ۱۴ رأی، علی جعفری آذر با ۷۵ هزار و ۳۱۳ رأی، رضا صدیقی با ۷۴ هزار و ۸۸۴ رأی و علیرضا نوین با ۶۶ هزار و ۵۱۳ رأی به عنوان منتخبان این حوزه انتخابیه به مجلس راه یافتند.

وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه شبستر نیز محمود طاهری با ۱۹ هزار و ۲۹۵ رأی از ۳۴ هزار و ۴۸۱ رأی مأخوذه توانست به مجلس شورای اسلامی راه یابد.



محمدی درخصوص نتایج حوزه انتخابیه میانه هم گفت: مهدی اسماعیلی با ۲۲ هزار و ۷۶۱ رأی از ۴۵ هزار و ۲۴ رأی مأخوذه به عنوان دومین نماینده این حوزه انتخابیه برگزیده شد.



مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در آذربایجان شرقی در حوزه‌های «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «میانه» و «شبستر» به دوره دوم کشیده شده بود و ۱۲ نفر در این مرحله برای تصدی ۶ کرسی رقابت کردند.

اصفهان

رحیم کریمی با کسب حداکثر آرا در حوزه انتخابیه سمیرم به عنوان نماینده مردم این شهرستان در مجلس حضور می‌یابد.

بر اساس آمار رسمی و نهایی شمارش آرا در حوزه انتخابیه سمیرم، رحیم کریمی با کسب ۱۳ هزار و ۶۵۵ رأی از ۲۶ هزار و ۸۸۴ رأی مأخوذه موفق به حضور در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.

اکبر پولادی نیز با ۱۷ هزار و ۷۹۲ رأی به عنوان منتخب مردم لنجان به مجلس دوازدهم راه یافت.

بر این اساس ۳۱ هزار و ۹۵۴ نفر از شهروندان واجد شرایط رأی دادن شهرستان لنجان پای صندوق‌های رأی حاضر شدند که از این تعداد ۱۷ هزار و ۹۷۲ نفر اکبر پولادی را به عنوان منتخب خود برای حضور در مجلس دوازدهم ثبت کردند.

اردبیل

«ابراهیم فهیمی» هفتمین منتخب استان اردبیل در مجلس

ابراهیم فهیمی گیگلو با کسب اکثریت آرا به عنوان هفتمین منتخب استان اردبیل راهی بهارستان شد.

از مجموع ۸۹ هزار و ۴۱۲ رأی مأخوذه در حوزه انتخابیه پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز ابراهیم فهیمی گیگلو ۵۰ هزار و ۹۸۳ رأی اخذ و راهی بهارستان شد.

اردبیل دارای ۷ کرسی در مجلس شورای اسلامی است که تکلیف ۶ نماینده در ۱۱ اسفند مشخص و در تک حوزه انتخابیه پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز روز گذشته شاهد برگزاری دور دوم انتخابات بودیم.

البرز

«علی شیرین زاد» از کرج به مجلس راه یافت

«علی شیرین زاد» با کسب ۴۸ هزار و ۳۱۶ رأی به عنوان نماینده حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد وارد مجلس شد.

مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد برگزار شد.

در این مرحله علی شیرین زاد و مصطفی سعیدی سیرایی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت شیرین زاد با کسب ۴۸ هزار و ۳۱۶ رأی به مجلس راه یافت.

تهران

«علی خزایی» نماینده ورامین پیشوا و قرچک در مجلس دوازدهم شد

در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک خزایی توانست با کسب ۴۱ هزار و ۲۰۴ رأی از جمع آرا ۶۴ هزار و ۴۲۱ رأی به عنوان منتخب مردم ورامین، پیشوا و قرچک در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزیده شود.

خراسان جنوبی

هاشمی منتخب مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف شد

بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور «سید حسن هاشمی» منتخب مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف شد.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور از مجموع ۹۵ هزار و ۹۰۶ رأی «سید حسن هاشمی» با ۶۷ هزار و ۱۶۹ رأی به مجلس دوازهم راه یافت.

خراسان رضوی

«اخلاقی امیری» پنجمین نماینده مردم مشهد و کلات شد

مردم مشهد و کلات «حسنعلی اخلاقی امیری» را به عنوان پنجمین نماینده خود راهی مجلس کردند.

بر اساس اعلام فرمانداری مشهد، حسنعلی اخلاقی امیری با کسب ۱۱۱ هزار و ۵۹۷ رأی به عنوان پنجمین منتخب مردم مشهد و کلات راهی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.

تعداد کل آرای صحیح مأخوذه در مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات ۲۱۲ هزار و ۸۰۹ رأی است و بنابراین اخلاقی توانسته است ۵۲ درصد آرای مردم این حوزه انتخابیه را کسب کند.

خوزستان

«امیرحسین نظری» منتخب حوزه «رامشیر و رامهرمز» شد

نتایج نهایی انتخابات در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر اعلام و امیر حسین نظری به عنوان منتخب جدید این حوزه انتخابیه اعلام شد.

نتایج نهایی انتخابات در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر به صورت رسمی اعلام شد. بر این اساس از مجموع ۷۱ هزار و ۷۳۴ رأی، امیرحسین نظری با کسب ۳۶ هزار و ۶۲۳ رأی راهی مجلس دوازدهم شد.

«سعدون زاده» و «مولوی» منتخبان آبادان در مجلس شدند

از مجموع آرای صحیح ۵۷ هزار و ۷۰۱ رأی مأخوذه در آبادان جواد سعدون‌زاده با ۲۵ هزار و ۱۳۸ رأی و سید محمد مولوی با ۲۱ هزار و ۵۷۸ رأی به عنوان منتخب مردم آبادان به مجلس راه یافتند.‌

زنجان

ابوالفضل رفیعی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پایان فرایند انتخابات در حوزه انتخابیه زنجان و طارم از ۶۵ هزار و ۹۴۱ رأی صحیح، نبی الله محمدی با ۳۵ هزار و ۵۱۸ رأی به عنوان منتخب دوم مردم زنجان و طارم به مجلس راه یافت و محمد اسماعیلی با ۳۰ هزار و ۴۲۴ رأی رتبه دوم را کسب کرد.

وی میزان مشارکت مردم این ۲ حوزه انتخابیه در استان زنجان را ۲۳.۷۵ درصد عنوان کرد و افزود: در حوزه انتخابیه خدابنده نیز از ۳۹ هزار و ۳۴۰ رأی صحیح، احمد بیگدلی با ۳۷ هزار و ۵۲۶ رأی منتخب حوزه انتخابیه خدابنده به مجلس راه یافت و سعید رفیعی با ۳۱ هزار و ۸۱۴ رأی در رتبه دوم قرار گرفت.

فارس

رئیس ستاد انتخابات استان فارس گفت: سید اسماعیل حسینی و ابراهیم عزیزی با انتخاب مردم شیراز و زرقان بیشترین رأی را به دست آورده و راهی بهارستان شدند.

اسماعیل قزل سفلی بامداد شنبه بیان کرد: در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان پس از جمع آوری آرا و طی شدن مراحل قانونی، آقای سید اسماعیل حسینی با ۵۷۷۵۷ رأی و آقای ابراهیم عزیزی با ۴۳۱۴۶ رأی، اعتماد مردم شهرستان‌های شیراز و زرقان را به دست آورده و به عنوان نمایندگان این شهر در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حاضر خواهند شد.

اسفندیار عبداللهی از حوزه انتخابیه مرودشت راهی مجلس شد

اسفندیار عبداللهی توانست در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم با کسب بیشترین آرا از حوزه انتخابیه مرودشت، پاسارگاد، ارسنجان راهی بهارستان شود.

حوزه انتخابیه مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان یکی از دو حوزه انتخابیه‌ای بود که در استان فارس انتخابات در آن به مرحله دوم کشیده شد و جمعه ۲۱ اردیبهشت به صورت نیمه الکترونیکی برگزار شد.

کرمانشاه

«مصری» و «رنجبر» از کرمانشاه به مجلس رفتند.

پس از تجمیع آرا از صندوق‌های الکترونیکی در حوزه انتخابیه کرمانشاه عبدالرضا مصری با ۷۳ هزار و ۸۹۴ رأی و فضل الله رنجبر با ۵۴ هزار و ۱۲۱ رأی به عنوان راهیافتگان کرمانشاهی به مجلس معفی شدند.

گلستان

«عبدالحکیم آق‌آرکاکلی» از حوزه انتخابیه گنبدکاووس وارد مجلس شد

«عبدالحکیم آق‌آرکاکلی» با کسب اکثریت آرا در حوزه انتخابیه گنبدکاووس نماینده مردم این شهرستان در مجلس دوازدهم شد.

در دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی «عبدالحکیم آق‌آرکاکلی» با کسب ۷۹ هزار و ۴۸۹ رأی منتخب حوزه انتخابیه گنبدکاووس شناخته شد.

لرستان

«هاشمی نیا» و «سپهوند» منتخب حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی شدند

رئیس ستاد انتخابات لرستان با اعلام نتایج رسمی دور دوم انتخابات گفت: «هادی هاشمی نیا» و «رضا سپهوند» منتخبین انتخابات دوازدهمین دوره مجلس در حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی شدند.‌

رئیس ستاد انتخابات لرستان خاطرنشان کرد: از مجموع آرای صحیح، آرای نامزدها به این شرح است: «هادی هاشمی نیا» ۴۹ هزار و ۶۶۲ رأی، «رضا سپهوند» ۴۵ هزار و ۹۳۴ رأی، «محمدرضا ملکشاهی راد» ۴۰ هزار و ۸۲ رأی و «قدرت الله ایمانی» ۲۹ هزار و ۸۶۹ رأی.

مازندران

«عمران عباسی» و «علی کشوری» از مازندران به مجلس راه یافتند

رئیس ستاد انتخابات مازندران، قاسم عزیززاده گرجی اظهار کرد: براساس نتایج رسمی، علی کشوری ۳۸ هزار و ۸۳۲ رأی، کمال علیپور خنکداری ۳۲ هزار و ۲۶۷ رأی، عمران عباسی کالی ۴۲ هزار و ۲۳ رأی و مصطفی معلمی ۳۶ هزار و ۸۰۹ رأی کسب کردند.