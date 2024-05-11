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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۷:۲۷

حمله اوکراین به انبار نفت در «لوهانسک» / ۱۱ نفر کشته و زخمی شدند

حمله اوکراین به انبار نفت در «لوهانسک» / ۱۱ نفر کشته و زخمی شدند

مقامات محلی اعلام کردند که تعداد کشته‌شدگان و افراد زخمی در حمله پهپادی ارتش اوکراین به منطقه لوهانسک افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «لئونید پاسچنیک» رئیس منطقه لوهانسک اعلام کرد که در پی حمله پهپادی ارتش اوکراین به یک انبار نفت در شهر «روونکی» در این منطقه سه نفر کشته و ۸ تن دیگر نیز زخمی شدند.

وی با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود نوشت: تعداد کشته‌شدگان حمله اوکراین به یک انبار نفت در جمهوری خلق لوهانسک روسیه (LPR) به سه نفر و تعداد مجروحان به هشت نفر افزایش یافت. آتش نشانان در محل حاضر شدند.

ماه‌هاست که نیروهای اوکراینی تقریباً روزانه مناطق مرزی روسیه در استان‌های بلگورود، بریانسک، کورسک، ورونژ، روستوف و شبه جزیره کریمه را با هواپیماهای بدون سرنشین و موشک هدف قرار می‌دهند.

روز چهارشنبه نیز در پی حملات پهپادی ارتش اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه در شهر «آناپا» در نزدیکی دریای سیاه، چندین تانکر آسیب دید و دچار حریق شد.

حمله شبانه اوکراین به تاسیسات نفتی روسیه و مناطق مسکونی بلگورود

ارتش اوکراین با ۶ پهپاد به این تأسیسات حمله کرد. مقامات منطقه کراسنودار گفته‌اند که این پهپادها سرنگون شدند اما لاشه تعدادی از آنها به تانکرهای نفتی در روستای «یوروفکا» برخورد کرد و منجر به حریق شد.

براساس گزارش‌های اولیه، این حمله هیچ قربانی یا زخمی نداشته است. حملات پهپادی ارتش اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

همچنین ویاچسلاو گلادکو، فرماندار منطقه بلگورود روسیه از بمباران این منطقه به دست ارتش اوکراین خبر داده است. در این حمله ۳۴ آپارتمان و ۱۹ ساختمان مسکونی خسارت دیده‌اند. در تصاویر منتشر شده در فضای مجازی وسعت این حمله و خسارت ناشی از آن مشهود است.

کد مطلب 6102721

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