به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در آمریکا اعلام کرد که کمک‌های نظامی جدید واشنگتن به کی‌یف واکنشی به موفقیت ارتش روسیه در خط مقدم است.

وی با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود نوشت: محموله تسلیحاتی جدید به رژیم زلنسکی واکنشی به موفقیت نیروهای مسلح روسیه در خط مقدم است. سربازان و افسران ما با تلاش های قهرمانانه خود به آزادسازی سرزمین روسیه ادامه می دهند. آمریکا این واقعیت را تصدیق می کند.

آنتونوف همچنین دولت آمریکا را به دلیل نپذیرفتن مسئولیت حملات اوکراین به تأسیسات غیرنظامی در روسیه با استفاده از تسلیحات ارائه شده از ایالات متحده مورد انتقاد قرار داد.

وی دراین‌باره تأکید کرد: دولت ایالات متحده علاقه ای به این واقعیت ندارد که سلاح های آمریکایی اهداف غیرنظامی را در خاک روسیه منهدم کنند. کاخ سفید ریاکارانه از مسئولیت این حملات شانه خالی می کند.

در ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، قانونی را برای ارائه کمک های اضافی به ارزش ۶۱ میلیارد دلار به اوکراین برای ادامه رویارویی با روسیه امضا کرد.

از سوی دیگر دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در واکنش به کمک‌های نظامی جدید آمریکا به اوکراین اعلام کرد که نیروهای روسی در حال بهبود مواضع خود در منطقه عملیات ویژه نظامی هستند و کمک آمریکا به اوکراین این وضعیت را تغییر نخواهد داد.

«آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا کمک‌های نظامی جدید این کشور به اوکراین را سرمایه‌گذاری در آمریکا عنوان کرد. وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد: کمک‌های نظامی جدید آمریکا به اوکراین به ارزش ۲ میلیارد دلار به منزله سرمایه‌گذاری در ایالات متحده آمریکا خواهد بود. تقریباً تمامی دارایی‌های جدیدی که سرمایه‌گذاری می‌کنیم، در ایالات متحده و بخش صنعتی ما باقی خواهد ماند. این موضوع شغل‌های جدیدی را در آمریکا ایجاد می‌کند و از این طریق می‌توانیم به اوکراین کمک کنیم.

چندی پیش مجلس سنا آمریکا قانون کمک‌های خارجی این کشور به هم‌پیمانان ایالات متحده از جمله، اوکراین، رژیم صهیونیستی و تایوان را به تصویب رساند.