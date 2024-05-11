افتتاح مرکز اقامتی بهبود بانوان با اختلال مصرف مواد مخدردر ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی صبح شنبه در آئین افتتاح این مرکز اظهار کرد: این ساختمان در قالب مرکز ماده ۱۶ زنان با اعتبار ۷ میلیارد تومان از محل اعتبارات ریاست جمهوری، خیرین و مشارکت مردمی نوسازی و ظرفیت پذیرش ۵۰ معتاد را دارد که این ظرفیت قابل افزایش تا ۱۰۰ نفر است.

پروین محمدپوری با اشاره به وجود ۱۶۵ زن معتاد متجاهر، افزود: از این تعداد ۳۱ نفر خود معرف و مابقی معتادانی هستند که توسط نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند.

وی تصریح کرد: برای تجهیز این مرکز ۵۰۰ میلیون تومان نیاز است.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره با بیان اینکه در حال حاضر نگهداری زنان معتاد در ساختمان غیراستاندارد در حال انجام است، گفت: در ساختمان قدیمی ۴۸ زن معتاد نگهداری می‌شوند.