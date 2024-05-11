اجرای ۴۰ عنوان برنامه در هفته فرهنگی فریدن

به گزارش خبرنگار مهر، گرامیداشت هفته فریدن در حقیقت پاسداشت اندیشه و تلاش زنان و مردانی است که در طول تاریخ هفت هزار ساله کهن دیار پرتیکان برای اعتلای نام فریدن تلاش کردند.
شهرستان فریدن تغییر یافته نام فریدون، زادگاه کاوهی آهنگر با مردمانی خونگرم و مهمان نواز است.
سرزمینی با ۶ قوم، آب و هوای نیمه مرطوب و مناطق گردشگری، رودخانهها، کوهها و تفرجگاههای پلاسجان، امامزادهها و مناظر طبیعی و تنوع غذاهای محلی و لبنیات خوش طعم هر ساله مسافران و گردشگران زیادی را به خود جلب میکند.
در همین راستا برگزاری هفته فرهنگی فرصتی برای معرفی این جاذبههای بی نظیر است.
فرماندار شهرستان فریدن در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال هفته فرهنگی از بیست و یکم اردیبهشت ماه همزمان با دههی کرامت با ۴۰ عنوان برنامه شروع میشود که این هفته فرصتی مناسب برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای شهرستان در حوزههای مختلف است.
عزیز الله عباسی افزود: برنامههای هفته فرهنگی با همایش پیاده روی خانوادگی در شهر داران و جشن روز دختر آغاز خواهد شد و اختتامیه برنامهها همزمان با میلاد با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام انجام خواهد شد.
عباسی ضمن اشاره به ظرفیتهای شهرستان افزود: مواهب بیشمار طبیعی انسانی جغرافیایی تاریخی و فرهنگی فریدن راهگشای توسعه این تمدن کهن است که هفته فرهنگی به عنوان رسانه زنده میتواند آنها را بازتاب دهد.
فرماندار فریدن اظهار کرد: امسال دبیر برگزاری برنامههای هفته فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فریدن است که امیدواریم با همکاری دیگر ادارات برنامههایی در شأن دهه کرامت و مردم شهرستان فریدن اجرا شود.
عباسی افزود: جشن بزرگ دخترانه ریحانه، همایش پیاده روی خانوادگی، همایش بزرگداشت عالم بزرگ سید عباس مصطفوی، جشنواره غذا، جشن بزرگ ولادت امام رضا (ع) از برنامههای شاخص هفتهی فرهنگی فریدن است.
گفتنی است شهرستان فریدن با دو شهر، ۲۸ روستا، با جمعیتی بالغ بر ۴۹ هزار نفر در ۱۴۰ کیلومتری غرب اصفهان واقع شده است.
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