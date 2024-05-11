شرایط جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امروز و فردا وضعیت نسبتاً آرامی بر منطقه حاکم است، اما از دوشنبه با شدت‌گرفتن وزش بادهای جنوبی، خلیج فارس مواج پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز دوشنبه تا پایان هفته در برخی نقاط استان به‌ویژه ارتفاعات، احتمال بارش پراکنده باران گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق وجود دارد.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد و فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، در ابتدا شمال غربی تا غربی و از عصر امروز به‌تدریج جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۴ و امروز در سواحل و فراساحل جنوبی با سرعت ۱۴ تا ۳۶ گاهی ۴۲ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر، امروز در سواحل و فراساحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.