خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مریم اسدی عیسوند: طوفان و بارش باران شدیدی که در روزهای اخیر در استان خوزستان به ویژه شهرستان دزفول رخ داد سبب شده تا مزارع کشاورزی این شهرستان به ویژه در کشت گندم دچار خسارت‌های عیان و نهان زیادی شوند. بارندگی کم سابقه‌ای که نه تنها کشت گندم و ذرت بلکه سبزی، مرکبات و سایر محصولات را دچار خسارت کرد؛ بنابراین تنها امید کشاورزان این شهرستان حمایت دولت برای پرداخت خسارت به آنان است.

برج پور یکی از کشاورزان شهرستان دزفول در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از تیرماه سال گذشته تاکنون از کشاورزی تنها ضرر و زیانش نصیبم شده است، اظهار می‌کند: علاوه بر ضرر ۸۰۰ میلیون تومانی از محصولات پاییزه، هم‌اکنون از کشت گندم نیز چیزی جز بی مهری نصیبم نشده است.

وی انتقاد می‌کند: ما کشاورزان دزفولی از وزیران و مسؤولانی که نسبت به مشکلات کشاورزان بی تفاوت هستند، گلایه داریم زیرا آنان هیچ‌گونه درکی از شرایط کاری ما به عنوان «کشاورز» ندارند که با چه زحمت و بدهی‌هایی تنها چشم امیدمان به کشت گندمی بود که اکنون به یغما رفته است.

این شهروند دزفولی با بیان اینکه هزینه هر هکتار از اراضی زیر کشت بالای ۷۵ میلیون تومان بود و اکنون به دلیل اتفاق اخیر از هشت هکتار تنها سه تن محصول نصیبم شد، می‌گوید: اگر دولت گندم را به قیمت ۲۰ یا ۲۲ تومان خریداری می‌کرد، می‌توانستیم اندکی امیدوار باشیم اما در حال حاضر نه تنها محصول را با قیمت پایین خریداری می‌کند بلکه به ضرر و زیان ما کشاورزان نیز توجه چندانی ندارد.

وی اضافه می‌کند: از رسانه‌ها درخواست می‌کنیم تا پیام ما را به وزیر جهاد کشاورزی برسانند و طرح سوال کنند که چرا در دزفول که خود قطب کشاورزی ایران است، تعداد ناچیزی کمباین وجود دارد و ما همواره برای برداشت گندم با معضل نبود کمباین مواجه می‌شویم؛ درخواست دیگر ما این است که حداقل تسهیلاتی را برای کشاورزان در نظر گیرند تا خود بتوانیم دستگاه کمباین خریداری کرده و در این زمینه خودکفا باشیم.

خسارت‌های پنهان کشاورزان

مدیرعامل اتحادیه زراعی و باغی دزفول در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: رسیدگی به خسارت وارد شده به کشاورزان دزفولی نیازمند تشکیل کمیته بحران استان خوزستان است چرا که خسارت‌ها بر اثر طوفان شدید و حوادث غیر مترقبه به وجود آمد؛ بنابراین باید جبران خسارت‌ها از طریق ستاد بحران به کشاورزان تعلق گیرد.

ناصر نظر زاده می‌افزاید: اغلب کشاورزان برای تولید محصولات خود بدهکار بازار و بانک‌ها هستند و اکنون با وجود خسارت‌های وارد شده تنها چشم و امیدشان به تدابیر دولت است تا بتوانند با آن بدهی را پرداخت کرده و فعالیت خود را ادامه دهند.

به گفته وی کشاورزانی که بیمه دارند نیازمند حمایت هستند چرا که مبالغ ناچیز بیمه مشکل آنان را حل نمی‌کند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی دزفول نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان می‌کند: کشاورزان دزفولی به ویژه گندم‌کاران خسارت‌های آشکار و نهان زیادی را متحمل شدند در صورتی که ما بیشتر خسارت‌های آشکار را در نظر می‌گیریم.

بهمن دریکوندی با بیان اینکه اغلب تصور می‌کنند تنها محصول خوابیده دچار خسران شده است، ادامه می‌دهد: چند روز گذشته معاون وزیر خسارت وارد شده را ۶۰ درصد عنوان کرد در صورتی که مزارع گندم ایستاده دچار خسارت شدند و این یعنی باید خسارت پنهانی را در نظر داشته باشیم.

وی، امهال وام کشاورزان و بخشودگی آب‌بها را در راستای کمک به کشاورزان پیشنهاد می‌کند و می‌گوید: بدون شک کشاورزانی که بیمه نیستند خسارت‌های بیشتری متحمل می‌شوند، از طرفی دیگر کشاورزی سود و صرفه آن‌چنانی ندارد که کشاورز بتواند محصول خود را بیمه کند چرا که کشاورزی ما وضعیت مطلوبی نداشته و همواره با ضرر و زیان مواجه است.

اعلام میزان خسارت کشاورزان به متولیان امر

مدیر جهاد کشاورزی دزفول نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش از وقوع بارندگی هم تدابیری به کار گرفته و هم توصیه‌ها و اطلاعیه‌های لازم به کشاورزان داده شد، تاکید می‌کند: میزان خسارت‌های وارد شده را به مقامات استانی و کشوری گزارش کردیم.

بهروز قمرزاده می‌گوید: مقرر شد به کشاورزان دارای بیمه خسارت پرداخت شود، همچنین در خصوص کشاورزانی که بیمه نیستند باید موضوع را در ستاد مدیریت بحران مطرح کنیم تا تصمیم لازم گرفته شود.

وی خبر می‌دهد: در روزهای آینده نیز جلسه شورای کشاورزی شهرستان دزفول با حضور مدیرکل بحران خوزستان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار خواهد شد و بنا داریم برای دزفول و سایر شهرهایی که در بخش کشاورزی آسیب دیده‌اند، در این جلسه حمایت کافی در نظر گرفته شود.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول بیان می‌کند: کشاورزان ما که پیش از این در کشت سبزی و صیفی به دلیل پایین بودن قیمت محصولات دچار خسارت شدند اکنون در کشت گندم با معضل خسارت ناشی از باد و باران مواجه هستند، بنابراین تمام تلاش ما حمایت از بخش کشاورزی است چرا که کشاورزان ما باید با انگیزه بیشتری در راستای تولید و امنیت غذایی منطقه گام بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سویی تولید سبزی و صیفی هنگام برداشت با بی مهری‌های بازار مواجه است و همواره حمایت لازم را ندارند و از سوی دیگر کشت گندم و ذرت که از محصولات مهم و اساسی کشاورزی کشور هستند دارای حمایت لازم نیستند، چرا که قیمت فروش گندم نه تنها برای کشاورزان راضی کننده نیست بلکه در شهرستان دزفول با وجود کمبود کمباین و دوری سیلو در برخی نقاط، وقوع باد و باران و حوادث غیر مترقبه هنگام برداشت بی شک همه این عوامل خطری جدی برای کشاورزان هستند.

بنابراین با وجود مشکلات و کمبودهای بسیاری که کشاورزان را با رنج و زحمت مواجه می‌کند، جا دارد دولت و متولیان تدابیر و حمایت دائمی را برای کشاورزان به ویژه در کشت گندم که از محصولات اساسی کشور است، به کار گیرند تا وقوع حوادث غیر مترقبه علاوه بر خسارت وارده، تولیدکنندگان را دچار نا امیدی نکند.