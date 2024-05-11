واکنش جهانبخش به اسطوره شدن در فاینورد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت «feyenoordpings»، علیرضا جهانبخش وینگر ایرانی تیم فوتبال فاینورد در پایان فصل از این باشگاه جدا می‌شود و قراردادش تمدید نخواهد شد.

او در خصوص حضور خود در فاینورد گفت: برای من مهم است که هر جا بازی می‌کنم، نشانه‌ای از خودم باقی بگذارم و در ۳ سال گذشته همراه با کادر فنی و بازیکنان تلاش کردم به اهداف خود برسیم.

جهانبخش افزود: اسطوره بودن یک جمله بزرگی است و چنین جملاتی را هواداران باید به یک بازیکن بدهند اما اینکه توانستم با فاینورد جام کسب کنم و در یاد هواداران باشم، خیلی مهم است.

وینگر فاینورد در پایان تصریح کرد: می‌خواهم از تمام هواداران، اعضای تیم، مدیران و هم تیمی‌های خود که کمک زیادی به من کردند، تشکر کنم و از همه کسانی که به من فرصت حضور در فاینورد را دادند، قدردان هستم.