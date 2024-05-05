برتری پرگل فاینورد در حضور علیرضا جهانبخش

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته سی و دوم لیگ برتر فوتبال هلند، شامگاه یکشنبه تیم‌های فوتبال «فاینورد» و «زووله» به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه پر گل ۵ بر صفر به سود فاینورد به پایان رسید.

گل‌های فاینورد در این بازی را «آیاسه یوئدا »(۳۳)، «ایوانوسک »(۴۱)، «سانتیاگو خیمنز »(۶۷، ۸۲) و «لوتشارل گیرترویدا »(۸۰) به ثمر رساندند.

علیرضا جهانبخش ملی پوش ایرانی فاینورد در این دیدار کار را از روی نیمکت آغاز کرد و در دقیقه ۵۷ وارد زمین شد.

فاینورد با این پیروزی ۷۸ امتیازی شد. پیش از این دیدار هم آیندهوون با برتری برابر «اسپارتا روتردام» قهرمانی خود را در لیگ برتر هلند قطعی کرد. فاینورد در رده دوم قرار دارد و توئنته هم با ۶۳ امتیاز سوم است.