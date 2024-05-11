۳۰۲ اقدام برای اجرای سند آمایش در مازندران طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان مازندران با بیان اینکه سند آزمایش سرزمین از اسناد مهم به شمار می‌رود، گفت: سند آمایش سرزمین استان در سال ۹۴ در شورای برنامه‌ریزی تصویب شد و سه ناحیه و ۶ زیر ناحیه مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بر اساس این سند وظایفی برای دستگاه‌های اجرایی ترسیم شده است، ادامه داد: در این سند استان مازندران استان پیشرفته و توسعه یافته در حوزه فراملی و شمال ایران هدف گذاری شده است.

رئیس مدیریت و برنامه ریزی مازندران ادامه داد: فعالیت کشاورزی پایدار حامی امنیت غذایی خواهد بود و توسعه گردشگری پایدار و منسجم نیز در استان مازندران پیگیری می‌شود.

فتح الله پور با عنوان اینکه مازندران نگین سبز ایران اسلامی است، گفت: سند آزمایش سرزمین بر اساس چهار اصول و راهبرد و ۲۳ هدف اصلی طراحی شده است و ۴۶ راهبرد و ۱۱۰ سیاست نیز در آن هدف گذاری شده است.

وی با بیان اینکه ۳۰۲ اقدام برای اجرای سند آمایش سرزمین در استان انجام می‌شود، گفت: ۷۴ اولویت ویژه، ۷۴ اولویت اول، ۱۶۳ اولویت دوم و ۳۸ اولویت سوم طراحی شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران به کارکرد آمایش سرزمین اشاره و اضافه کرد: سند آمایش باید فرادست اقدامات دستگاه‌های اجرایی باشد.