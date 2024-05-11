فلسطین موضوع اول آزادی خواهان جهان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شعرا، ادبا و نویسندگان جهان عرب و دست اندرکاران جایزه جهانی ادبی فلسطین با هدف همفکری و هم افزایی و همراهی با مقاومت فلسطین، همزمان با سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سرای ملل مصلی امام خمینی (ره) دور هم جمع شدند.

میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی گفت: امروز در سومین روز از برگزاری نمایشگاه کتاب، افتخار داریم در این محفل میزبان بزرگان ادبیات و نشر فرهنگ مقاومت باشیم. این بزرگان در کشورهای مختلف بسیار موثر و جریان‌سازند و اثر فکرشان در توسعه اندیشه مقاومت کاملاً هویداست. بدیع الصقور، مازن الزیدی نویسنده و عنصر موثر فرهنگی از عراق، منیر شفیق از پیشتازان مبارزه با رژیم و ادیب و متفکر جهان عرب و برنده دوره اول جایزه فلسطین در سال ۲۰۲۲ در بیروت است.

وی درباره هدف از برگزاری این نشست گفت: در این جلسه برای همفکری و اعلام همدلی و همیاری با مجاهدان در صحنه مبارزه با رژیم صهیونیستی در غزه گرد هم آمده‌ایم. این مراسم، نشستی نمادین برای همفکری و هم‌افزایی نویسندگان و ادبای جهان اسلام با مردم مظلوم غزه و اعلام یاری به آنهاست.

فلسطین تبدیل به موضوع اول جهان شده است

محسن پرویز دبیر جایزه جهانی فلسطین نیز در این مراسم گفت: امروز، فلسطین از موضوع اول جهان اسلام تبدیل به موضوع اول عدالت‌خواهان و آزادی‌خواهان جهان شده است. روز اولی که این جایزه پایه‌ریزی شد، بسیاری از حاضران جلسه متفق‌القول بودند که شایسته است جایزه‌ای برای آزادی‌خواهان را به نام فلسطین مزین کنیم. آن زمان نمی‌دانستیم به این سرعت جهان بیدار شود و با رسوا شدن چهره خبیث رژیم صهیونیستی، همه مردم در همه جهان به پا خیزند تا به این ظلم طولانی پایان داده شود.

وی ادامه داد: وظیفه ما ادبا و نویسندگان است تا این جنایات را به تصویر بکشیم و نگذاریم این صحنه‌های دردناک با گذشت زمان به فراموشی سپرده شود. این حرکتی که میان مردم دنیا شکل گرفته، قطعاً بر نویسندگان تاثیرگذار خواهد بود و این قشر فرهنگی متاثر از این جنایات می‌کوشند چهره پلید رژیم صهیونیستی را به جهان نشان دهند.

مقاومت فلسطین الهام‌بخش ادیبان بوده است

طراد حماده نایب‌رئیس جایزه جهانی فلسطین، با تأکید بر اینکه این رژیم امروز به خوبی متوجه شده که در این جنگ قطعاً شکست خواهد خورد، گفت: نمایشگاه کتاب امسال در حالی برگزار می‌شود که ما شاهد جنگی وحشیانه از سوی رژیم علیه مردم غزه، لبنان، فلسطین، یمن و سوریه و همه کشورهایی هستیم که در حوزه محور مقاومت فعال و در همسایگی فلسطین هستند. البته همه این کشورها با حمایت مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران مواجهند و درس بزرگی را به دشمن داده‌اند.

این نویسنده افزود: حضور فلسطین در برنامه‌های این نمایشگاه بسیار پررنگ است؛ چون در حال حاضر فلسطین تبدیل به مسئله اول مسلمانان و جهان عرب و کل جهان شده است. البته تجربه ملت فلسطین در تاریخ و مبارزاتش همیشه مورد توجه ادیبان و الهام‌بخششان بوده و باعث شده انواع هنرها را مثل شعر و سایر فنون ادبی خلق کنند. در ادبیات موضوعات زیادی را شاهدیم؛ همچون مظلومیت ملت فلسطین و قهرمانی‌ها و جان‌فشانی‌ها و عظمت این ملت.

حماده با تاکید بر اینکه در جایزه جهانی فلسطین اهمیت جایگاه این ملت را در تولیدات ادبی شاهدیم گفت: جایزه جهانی فلسطین دو عامل را برای ما نمایان کرده است؛ اول اینکه شاهد استقبال گسترده نویسندگان جهان اسلام و غیر از آن درباره مسئله فلسطین هستیم. بنابراین، این مسئله الهام‌بخش همه ملت‌ها شده است. عامل دوم این است که در این جایزه جهانی شاهد انواع مختلف فنون خلاقانه ادبی هستیم؛ همچون خاطره‌نویسی که استاد شفیق جایزه این عرصه را در جایزه جهانی فلسطین کسب کرد و کتابش در خانه همه ما وجود دارد.

وی افزود: طی این مدت ادبیات جدیدی با عنوان ادبیات زندان‌ها خلق شده است. این نوع ادبیات در کشورهای عربی رایج نیست؛ اما در فلسطین این ادبیات ظهور کرد و معنای جدیدی به این نوع ادبی داد. نوع دیگر ادبیات که تولید شد، ادبیاتی است که متاثر از جنگ غزه است. امروز غزه باعث شد مغزها و قلوب شاعران و رمان‌نویسان خلاقیت به خرج بدهد و ادبیات جدیدی خلق کند.

جایزه جهانی فلسطین مکمل حمایت ایران از مقاومت است

منیر شفیق متفکر جهان عرب به عنوان مهمان دیگر این برنامه گفت: امروز بعد از گذشت ۴۵ سال می‌بینیم مقاومت فلسطین از لحاظ دستاوردها به سطح بی‌نظیری رسیده است و در نبرد با اسرائیل شاهد تغییر شگرفی هستیم. نقش ایران طی این سال‌ها بسیار پررنگ بوده و آنچه امروز در این جنگ می‌بینیم، قطعاً پشتش یک علم و مهندسی وجود دارد. این راهبرد باعث شده فلسطین در مقابله با موشک‌ها و تانک‌های رژیم صهیونیستی ایستادگی کند.

برنده دوره اول جایزه فلسطین در سال ۲۰۲۲ در بیروت افزود: هفت ماه از این جنگ می‌گذرد؛ اما رژیم صهیونیستی که با تمام توانش در غزه ظاهر شده، شکست خورده و باید بدانیم که ایران و حزب‌الله و برادران سوریه و عراق و یمن سهم بزرگی در این شکست داشته‌اند. از برادران جمهوری اسلامی ایران برای پایه‌ریزی این جایزه تشکر می‌کنم؛ زیرا این جایزه مکمل حمایت ایران از فلسطین است.

بزرگ‌ترین جایزه جهان اسلام

یوسف شقره رئیس اتحادیه نویسندگان الجزایر و نویسنده در این نشست گفت: ما این جایزه را بزرگ‌ترین جایزه جهان عرب و اسلام می‌دانیم. فلسطین مقاومت را به وجود آورده و درس فداکاری و شهادت را به همه یاد داده است. این مقاومت مختص جهان اسلام نیست و شامل کل جهان و آزادگان است. در فلسطین این مقاومت چهره جدیدی گرفته است. نمایش عادی‌سازی روابط با رژیم توسط حماسه غزه شکست خورد. حتی دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا و اروپا به میدان آمده‌اند و از مردم مظلوم فلسطین دفاع می‌کنند. به همین دلیل ما این جایزه را به این عنوان نام‌گذاری کرده‌ایم.

باید روی رسانه بیشتر کار شود

محمد حورانی رئیس اتحادیه نویسندگان عرب ضمن تشکر مسئولان جایزه جهانی فلسطین گفت: این جایزه آگاهی‌های مختلفی را ایجاد کرده که مخالف با تلاش‌های دشمن و کشورهای عربی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر دو روایت در خصوص فلسطین داریم. اول، روایت دفاع از مقاومت فلسطین است و روایت دیگر، روایت عادی‌سازی روابط و دست کشیدن از حقوق ملت فلسطین. سوال این است که چطور می‌توانیم به نفع روایت مقاومت کار کنیم؟ این مسئله پایه‌های مختلفی دارد و یکی از پایه‌های مهمش کتاب و ادبیات و هنر است تا روایت مقاومت و مظلومیت فلسطین تقویت شود. دشمن هم به خوبی متوجه این موضوع است. آنها افراد مهمی را در این خصوص همچون غسان کنفانی و ناجی العلی ترور کرده‌اند؛ زیرا آگاهی متفاوتی را در میان ملت‌ها بیدار می‌کردند و این روایت‌ها باعث شد که به سلاح برسیم و مقاومت را با سلاح ادامه دهیم. راه مهم دیگر برای تقویت این روایت، سریال‌ها و رسانه‌هاست که باید بیشتر در این خصوص کار کنیم.

این نویسنده و ناشر سوری افزود: امروز موفق شده‌ایم به عمق آگاهی دست یابیم و این آگاهی به دانشگاه‌های غربی رسیده. این روایت ماست که به آنجا رسیده و روایت رژیم صهیونیستی را نابود خواهد کرد. لذا باید روی این روایت بیشتر کار شود و سازمان‌ها و موسسات فرهنگی و رسانه‌ای نقش مهمی در این خصوص دارند.

نباید به محکومیت صرف اکتفا کرد

بدیع الصقور، عضو شورای سیاست‌گذاری فلسطین، عنوان کرد: بعضی از نویسندگان به محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اکتفا می‌کنند؛ اما ما معتقدیم نباید به محکومیت اکتفا کرد و این محکومیت باید به صحنه عمل منتقل شود. درود خدا به شاعر فلسطینی، محمود درویش، که گفت سرزمین فلسطین مستحق زندگی است.

«وعده صادق» از هر نوشته‌ای صادق‌تر بود

مازن الزیدی، فعال برجسته فرهنگی، گفت: اگر جایزه جهانی فلسطین صرفاً منحصر به موضوع ادبیات نبود، می‌توانستیم آن را به امام خامنه‌ای بدهیم؛ چون ایشان وقتی صدها موشک و پهپاد را علیه رژیم روانه و به وعده خود وفا کردند، درسی تاریخی به رژیم دادند. وعده صادق، صادق‌تر از هر روایت و رمان یا نوشته و اثر ادبی است که در خصوص فلسطین نگاشته شده است. وعده صادق وعده‌ای راستین و امین برای دفاع از ملت فلسطین بود. این وعده ثابت کرد که ایران فقط در شعارها و نشست‌ها در کنار ملت فلسطین نیست و در مواقع لزوم، آسمان رژیم را با صدها موشک هدف قرار می‌دهد.

این نویسنده گفت: دست‌اندرکاران این جایزه باید توجه کنند که از افرادی در این جایزه نام برده و تکریم شوند. از جمله جوان کویتی که حاضر نشد در برابر حریف اسرائیلی‌اش مسابقه بدهد. در ماه می هستیم و این ماه مصادف است با سالگرد شهادت دو نفر که یکی از آنها شاعر مقاومت، مظفر نوال است که زیاد شناخته‌شده نیست. او آثار بسیار ارزنده‌ای در حوزه مقاومت دارد. همچنین در این ماه شاهد دومین سالگرد شهادت خبرنگار، شیرین ابوعاقله، هستیم. ایشان برای انتقال حقیقت شهید شد. همچنین یادی کنیم از ۱۴۲ نفر خبرنگاری که در غزه به شهادت رسیدند.

دنیا، شاهد تحولات ژئوفرهنگی است

عباس خامه‌یار، کارشناس مسائل خاورمیانه نیز در پایان این برنامه گفت: جایزه جهانی فلسطین حرکتی پیش‌دستانه است و نشان از هوشمندی بنیان‌گذارانش دارد. طی این ۷۵ سال اشغال فلسطین، رویداد بزرگ و بی‌سابقه طوفان الاقصی و دو پیوست مهمش، یعنی وعده صادق و قیام دانشجویی در سطح جهان، تحولات بزرگی را در زمینه ژئوفرهنگی رقم زده و جهان شاهد این تحولات بزرگ است.