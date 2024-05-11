برگزاری بیش از ۷۰۰ برنامه همزمان با دهه کرامت در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی عزیزی گفت: در راستای گرامیداشت دهه کرامت با همت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، خادمیاران رضوی، شبکه جوانان رضوی و سایر دستگاه‌ها ۷۰۰ عنوان برنامه متنوع فرهنگی، هنری و جشن در استان تدارک دیده و اجرا می‌شود.

عزیزی، به برنامه‌های ستاد دهه کرامت در سراسر استان همدان اشاره کرد و گفت: برنامه‌های دهه کرامت امسال از بیست و یکم تا سی و یکم اردیبهشت با هدف ترویج و گسترش فرهنگ رضوی و با محوریت گروه‌های مردمی و با شعار «با شما سربلندیم "اَلاِمامُ عِزُّالمُومنین"» پیش بینی شده است.

وی افزود: در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان همدان امسال نیز همچون سنوات گذشته برنامه‌های و جشن‌های متنوعی در ایام دهه کرامت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری جشن‌های میلاد امام رضا (ع) در مساجد استان ادامه داد: برگزاری مراسم جشن و ایجاد غرفه در میدان امام خمینی (ره) با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در ایام دهه کرامت با هدف ترویج فرهنگ رضوی و تعمیق مبانی دینی و معرفتی با نام‌های فرهنگی، مشاوره حقوقی، روانشناسی و مشاوره مذهبی، سلامت، بانوان و خانواده، وقف و نذر، کودکان و نوجوانان، چایخانه با اجرای برنامه‌های شاد برای کودکان، اجرای سرود و مدیحه سرایی پیش بینی شده است.

دبیر ستاد بزرگداشت دهه کرامت در استان همدان گفت: در این مدت اجرای پویش‌های هر محله یک جشن، هر خانه یک جشن، ویزیت رایگان در قالب کاروان سلامت و پویش آقا حساب کردند در دستور کار قرار دارد.

حجت الاسلام عزیزی به ورود پرچم متبرک رضوی همراه با خادمین حرم مطهر امام رضا (ع) به استان همدان خبر داد و گفت: آئین اهتزار پرچم رضوی در همدان و برخی از شهرستان‌های همدان، انتقال پرچم متبرک رضوی همراه با خادمین امام رضا (ع) به برخی بیمارستان‌های همدان، برپایی جشن گلریزان برای آزادی زندانیان غیر عمد، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری جشن‌های متنوع مردمی، برگزاری مراسم جشن پیاده رویی خانوادگی در بلوار ارم همدان همراه با ایجاد غرفه‌های متنوع در مسیر شاد پیمایی از دیگر برنامه‌های اجرای در ایام دهه کرامت است.

وی به برگزاری جشن بزرگ دختران خورشید با حضور ۳ هزار نفر از دختران همدانی همراه با اجرای برنامه‌های مختلف با همت شبکه جوانان رضوی و سایر ارگان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با ستاد دهه کرامت در استان همدان خبر داد.

حجت الاسلام عزیزی افزود: افتتاح پرتال خبری دفتر کانون خدمت رضوی، راه اندازی و افتتاح هیأت خدام الرضا (ع) توسط کانون تبلیغ دینی و مداحی، اعزام یک کاروان ۴۵ نفره زیارت اولی دانش آموزان استثنایی، اهتزاز پرچم حضرت مزین بنام معصومه (س) در بوستان فدک، زنگ رضوی در مدارس و پخش صلوات خاصه، رایگان شدن موزه تاریخ طبیعی برای افراد معرفی شده از دفتر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان همدان، برپایی ایستگاه صلواتی در مقابل درب مساجد دارای کانون، اهدای نان صلواتی در برخی از نانوایی‌ها و بدرقه مسافران و زائران مشهد در راه آهن و ترمینال اتوبوس‌ها توسط خادمیاران) کانون فرهنگی و هنری از دیگر برنامه‌های اجرایی در دهه کرامت است.

وی ادامه داد: ارائه مشاوره روانشناسی در یکی از مدارس مناطق محروم، گردهمایی ایثارگران و خانواده معظم شهدا و جانبازان یا برگزاری یادواره شهدا، اجرای تئاتر خیابانی با موضوع مرتبط با زیارت، سرکشی به خانواده معظم شهدا، حضور خادمیاران در امامزادگان و اماکن متبرکه) برنامه ویژه در زبیده خاتون) کانون فرهنگی و هنری، عیادت خادمیاران از بیماران و مراکز سالمندان و برگزاری مراسم توسط خادمیاران، غبار روبی و عطر افشانی مزار مطهر شهدا توسط خادمیاران و مراسم زیارت عاشورا و برگزاری مسابقه ورزش‌های همگانی در مناطق محروم از برنامه‌های شاخص اجرایی در این دهه است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد همدان گفت: رایگان شدن سینما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مسابقه کتابخوانی و برگزاری برنامه قصه گویی و معرفی کتاب در خصوص سیره رضوی، حضور کانون کتاب و کتابخوانی در مرکز نگهداری از کودکان بهزیستی ترنم محبت همدان، برپایی نمایشگاه کتاب رضوی و برگزاری جلسه معرفی کتاب در دهه کرامت پیش بینی شده است.

روز اول تا یازدهم ذی‌القعده، مصادف با ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) تا ولادت امام رضا (ع) در تقویم رسمی کشور به عنوان دهه کرامت نام‌گذاری شده است.