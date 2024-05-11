ورود ترجمه یک اثر دیگر از ایلان پاپه به نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بزرگترین زندان زمین» نوشته ایلان پاپه به تازگی با ترجمه مهدی خانعلی زاده و مریم قره گوزلو توسط انتشارات کتابستان منتشر و در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شده است.
این کتاب، کتابی جامع برای مرور تاریخی روند تبدیل باریکه غزه به بزرگترین زندان روبازِ جهان است و میتواند شفاف کننده تمام شبهاتی باشد که توسط رسانههای غربی برای حمایت از اشغالگری و توجیه خونریزیهای اسرائیل به صورت گسترده پمپاژ میشود.
در مقدمه این کتاب آمده است:
«اگر عملیات گروههای مقاومت نبود، اسرائیل در تمام این سالها این جنایت عظیم را به مردم غزه تحمیل نمیکرد.»
این، سوال و ابهامی است که توسط رسانههای غربی به صورت گسترده منتشر میشود و بخش مهمی از افکار عمومی جهان را نیز تحت تاثیر قرار داده است… اما واقعیت چیز دیگری است؛ واقعیت را باید با نگاه به وضعیت ساکنین کرانه باختری که تلاشهای متعددی برای مذاکره با اسرائیل داشتند، دریافت و یا سراغ سرخپوستان به عنوان ساکنین اصلی قاره آمریکا و رفت و روند محو خشونتبار آنها از سرزمین مادریشان توسط اشغالگران انگلیسی و تاسیس کشور ایالات متحده را بررسی کرد.
این کتاب با قیمت ۲۶۰ هزار تومان عرضه شده است.
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