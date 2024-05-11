تفکر دینی به بهترین نحو در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری عرضه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاء الله رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در نشست شورای امور پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور حجت الاسلام والمسلمین روانبخش منتخب مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت قوانین در مجلس شورای اسلامی و گره گشایی از مشکلات مردم گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این آمادگی را دارد که به عنوان اتاق فکر نمایندگان مجلس در عرصه‌های مختلف به ایفای نقش بپردازد.

وی با بیان اینکه هم اکنون پژوهش‌های بسیار غنی خوبی در عرصه‌های مختلف در حوزه‌های علمیه و مرکز علمی در حال انجام است، گفت: باید تفکر دینی اسلامی و اجتماعی که در حوزه‌های علمیه تولید می‌شود، به بهترین شکل ممکن در عرصه سیاستگذاری عرضه شود و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بهترین پل ارتباطی برای این موضوع می‌باشد و ما تمام تلاش خود را در این حوزه به کارمی گیریم.

دکتر رفیعی آتانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را مشاوری امین برای همه نمایندگان مجلس دانست و بیان داشت: مرکز در زمینه بررسی طرح‌ها و لوایح، حضور در کمیسیون‌های تخصصی و تهیه گزارش‌های مکتوب علمی ناظر به طرح‌ها و لوایح و اعزام کارشناسان به کمیسیون‌ها و کارگروه‌های علمی مجلس اقدامات بسیار خوبی انجام داده است و این آمادگی را دارد که به مطالبات نمایندگان مجلس در این حوزه‌ها پاسخ دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مرکز با فعالیت هفت گروه علمی (حقوق، اقتصاد، سیاست، فرهنگی و اجتماعی، مدیریت اسلامی، تولیدی و زیربنایی و حکمرانی اسلامی) توانسته است با استفاده از ظرفیت محققان و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی، اثرگذاری خوبی در مجلس داشته باشد.

دکتر رفیعی آتانی با بیان اینکه نقش فقه باید در قوانین و مجلس تقویت و به صورت مبنایی باشد، ما طبق قانون اساسی، قانون باید مبتنی بر شریعت اسلام باشد و تنها اکتفا کردن به عدم مخالفت کافی نیست، به همین دلیل مطابق اصل چهارم قانون اساسی، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأسیس و تاکنون اقدامات خوبی را انجام داده است.