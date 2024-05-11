اعزام ۱۴۰۰ نفر از استان البرز به مشهد مقدس در دهه کرامت

‌قربانعلی مصطفایی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات آستان قدس رضوی در دهه کرامت با اشاره به هشتمین سال فعالیت شبکه خادمیاری در کشور، از اعزام یک هزار و ۴۰۰ نفر از دلدادگان و عاشقان امام رضا (ع) به مشهد مقدس در قالب کاروان پیاده روی از نیشابور در دهه کرامت خبر داد.

وی با اشاره به آثار و برکات این شبکه در کشور و قدردانی از زحمات خادمیاران، بر فعالیت‌های تبلیغاتی با محوریت شناساندن این شبکه و اطلاع رسانی اقدامات انجام شده توسط این مجموعه به مردم تاکید و بیان کرد: شیوه خدمت رسانی در مجموعه مذکور متناسب با فرصت‌هایی است که خادمیار و یاور رضوی ما دارد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان البرز در خصوص اجرای برنامه‌های پیش بینی شده در دهه کرامت گفت: ۲۵ اردیبهشت و روز تکریم امامزادگان، غبار روبی همه بقاع متبرکه با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه و شبکه خادمیاری انجام خواهد شد. بیست و هشتمین روز از این ماه نیز شاهد برپایی میزهای خدمت خواهیم بود.

مصطفایی با اشاره به اجرای یک هزار و یک برنامه به نام امام رضا (ع) با حروف ابجد در قالب جشن‌های امام رضایی در سطح شهرستان‌های البرز ادامه داد: برنامه محوری دیگر که با همت شهرداری کرج و مجموعه مسؤولان استانی انجام می‌شود، اجتماع ۲۰ هزار نفری امام رضایی های استان در ورزشگاه انقلاب کرج بوده که مقدمات کار فراهم شده است.

وی با اعلام اینکه روز گذشته نیز کاروان زیر سایه خورشید شامل خادمیاران رضوی حامل پرچم بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در نماز جمعه حضور یافتند، مطرح کرد: با تصمیم شهردار، معاونان و اعضای شورای اسلامی شهر کرج در همان روز دو پرچم امام رضا (ع) در میادین جمهوری و شهید سلطانی به اهتزاز در آمدند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان البرز با اشاره به ابلاغ ۵۲ برنامه از استان البرز به شهرستان‌های استان افزود: جشن میلاد با سعادت امام رضا (ع) در روز ۳۱ اردیبهشت ماه با اجتماع بزرگ خادمیاران در سالن شهیدان نژاد فلاح برگزار و از دستگاه‌هایی که طی این چند سال با خادمیاران همکاری صمیمانه داشتند تجلیل می‌شود.

مصطفایی هدف از اجرای این برنامه‌ها را ایجاد حال و هوای امام رضایی و ترویج فرهنگ رضوی در سطح جامعه و جزو اهداف کلان تعریف شده دانست و گفت: جریان سازی اجتماعی در راستای بزرگداشت جشن‌های کرامت و ارتقا و زمینه سازی ارتباط ملت با نظام نیز جزو اهدافی است که تلاش می‌کنیم با همکاری عموم مردم، تشکل‌های مذهبی، دستگاه‌های اجرایی و … نهادینه شود.

وی با بیان اینکه توجه به کیفیت و عمق بخشی به برنامه‌ها در راستای ایجاد شور و شعور رضوی نیز یکی دیگر از رویکردهای این مجموعه است، عنوان کرد: رویکرد دیگر ما استفاده حداکثری از تشکل‌ها، هیأت مذهبی و مؤسسات مردم نهاد در راستای مردمی سازی جشن‌ها است. برنامه ریزی برای حضور و بهره مندی حداکثر کانون‌های ۱۹ گانه تخصصی و کانون‌های محله‌ای در کنار هم و برپایی جشن‌های مردمی نیز انجام شده است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان البرز با اشاره به برنامه ریزی برای تأمین جهیزیه و فعالیت‌های اجتماعی تشکیلاتی تحت عنوان ستاد زندگی به سبک رضوی و ارائه برنامه‌های آموزشی برای زوج‌های جوان و در شرف ازدواج خبر داد: برخی افراد تاکنون فرصت و شرایط زیارت امام رضا (ع) را نداشته‌اند که ما در این ۱۰ روز جهت رفع دلتنگی های آنان فضایی امام رضایی را آماده سازی کرده‌ایم که حضور پرچم متبرک را یکی از این برنامه‌ها عنوان کرد.