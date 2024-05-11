طرح ضربتی مقابله با سرقت و دستگیری ۳۷ سارق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی پلیس هرمزگان، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت عمومی و اجتماعی با تلاش همه جانبه پلیس آگاهی استان طرح مقابله با سرقت وسایل نقلیه و دستگیری سارقان به مدت ۷۲ ساعت در مناطق جرم خیز استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح که با هدف مقابله با سارقت وسایل نقلیه موتوری، کشف اموال مسروقه و استرداد به مالباختگان اجرا شد مجموعاً ۴۶ فقره انواع سرقت کشف و ۱۲ نفر سارق خودرو و موتورسیکلت و ۲۵ نفر سارق انواع سرقت شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر و ۳۰ دستگاه خودرو و انواع موتورسیکلت سرقتی کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی استان با تاکید بر جدیت پلیس در اجرای منظم و مستمر طرح‌های مقابله با سرقت و پاکسازی مناطق و محلات آلوده و جرم خیز، بیان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و تلاش پلیس برای شناسایی مالباختگان و تحویل اموال مسروقه کشف شده ادامه دارد.