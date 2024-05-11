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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۱۶

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد؛

طرح ضربتی مقابله با سرقت و دستگیری ۳۷ سارق در هرمزگان

طرح ضربتی مقابله با سرقت و دستگیری ۳۷ سارق در هرمزگان

بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان از اجرای طرح ضربتی مقابله با سرقت وسایل نقلیه و دستگیری ۳۷ سارق در ۷۲ ساعت گذشته در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی پلیس هرمزگان، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت عمومی و اجتماعی با تلاش همه جانبه پلیس آگاهی استان طرح مقابله با سرقت وسایل نقلیه و دستگیری سارقان به مدت ۷۲ ساعت در مناطق جرم خیز استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح که با هدف مقابله با سارقت وسایل نقلیه موتوری، کشف اموال مسروقه و استرداد به مالباختگان اجرا شد مجموعاً ۴۶ فقره انواع سرقت کشف و ۱۲ نفر سارق خودرو و موتورسیکلت و ۲۵ نفر سارق انواع سرقت شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر و ۳۰ دستگاه خودرو و انواع موتورسیکلت سرقتی کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی استان با تاکید بر جدیت پلیس در اجرای منظم و مستمر طرح‌های مقابله با سرقت و پاکسازی مناطق و محلات آلوده و جرم خیز، بیان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و تلاش پلیس برای شناسایی مالباختگان و تحویل اموال مسروقه کشف شده ادامه دارد.

کد مطلب 6103288

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