۳ کارمند شهرداری شاهرود دستگیر شدند

حجت الاسلام محمد جواد اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: دو نفر از کارمندان و یک نفر از کارکنان شرکت وابسته به شهرداری شاهرود دستگیر و به دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان معرفی شدند.

وی با بیان اینکه این افراد پس از تشکیل پرونده قضائی با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند، افزود: در اسرع وقت به اتهامات این افراد رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه صیانت از حقوق عامه از مطالبات صحیح مردم از دستگاه قضائی است، تاکید کرد: برخورد با جرایم اداری و تخلفات این حوزه با شدت برخورد می‌شود.

اکبری برخورد با این دست تخلفات را سخت و عبرت آموز دانست و گفت: این تخلفات موجب سلب اعتماد مردم به بدنه پاک دستگاه اجرایی خواهد شد و ما اجازه این امر را نخواهیم داد.