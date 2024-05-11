  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۱۴

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

۳ کارمند شهرداری شاهرود دستگیر شدند

۳ کارمند شهرداری شاهرود دستگیر شدند

شاهرود- رئیس کل دادگستری استان سمنان از دستگیری دو کارمند و یک نفر از کارکنان شرکت وابسته به شهرداری شاهرود خبر داد.

حجت الاسلام محمد جواد اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: دو نفر از کارمندان و یک نفر از کارکنان شرکت وابسته به شهرداری شاهرود دستگیر و به دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان معرفی شدند.

وی با بیان اینکه این افراد پس از تشکیل پرونده قضائی با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند، افزود: در اسرع وقت به اتهامات این افراد رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه صیانت از حقوق عامه از مطالبات صحیح مردم از دستگاه قضائی است، تاکید کرد: برخورد با جرایم اداری و تخلفات این حوزه با شدت برخورد می‌شود.

اکبری برخورد با این دست تخلفات را سخت و عبرت آموز دانست و گفت: این تخلفات موجب سلب اعتماد مردم به بدنه پاک دستگاه اجرایی خواهد شد و ما اجازه این امر را نخواهیم داد.

کد مطلب 6103328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امیر گراوند IN ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
      3 0
      پاسخ
      خیلی خوب
    • ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      خوب کاری کردند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها