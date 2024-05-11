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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۳۱

آیین رونمایی از کتاب «عرفان و شریعت از تعارض تا گفتگو» برگزار شد

آیین رونمایی از کتاب «عرفان و شریعت از تعارض تا گفتگو» برگزار شد

مراسم رونمایی از کتاب «عرفان و شریعت از تعارض تا گفتگو» در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست از سلسله نشست‌های رونمایی از کتب انتشارات دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع) با حضور ابوالفضل تاجیک، نویسنده کتاب «عرفان و شریعت؛ از تعارض تا گفتگو» و عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) و به میزبانی محسن گلپایگانی در غرفه انتشارات دانشگاه برگزار شد.

تاجیک در این مراسم به معرفی اجمالی اثر خویش پرداخت و ابراز داشت که در این کتاب در پی تبیین رابطه تاریخی عرفان و شریعت در درازنای تمدن بزرگ اسلامی بوده و درنهایت، در پی ارائه برداشتی صحیح و غیرجانب‌دارانه از این رابطه بوده‌اند.

به اعتقاد وی، رابطه میان عارفان و متشرعین به نمایندگی فقها در طول تاریخ تمدن اسلامی، رابطه‌ای پر فراز و ‏نشیب بوده است. تلقی عارفان از شریعت نیز به همین منوال با نوسانات مختلفی همراه بوده است. ‏برخی از اهل تصوف، حقیقت را همان شریعت دانسته‌اند و برخی دیگر حقیقت را ورای شرع می‌انگارند و اساساً حضور شریعت را مخلّ ظهور طریقت و تصوف می‌دانند. برخی گروه‌های دیگر نیز ضمن اصالت دادن به هر یک از دو گفتمان، معتقدند ‏نبایستی هیچ‌یک در حریم دیگری ورود نموده و هر یک متکفل سامان دادن به بخشی از نیازهای ‏این‌جهانی و آن جهانی فرد است. گروه دیگری نیز فارغ از آن‌که خود به کدام‌یک از ‏دو گروه وحدت‌اندیش یا استقلال‌اندیش باور دارند، در پی ایجاد گفت‌وگو میان این دو گفتمان ‏پرقدرت فرهنگ و تمدن اسلامی‌اند و معتقدند: چنانچه بتوان با گفت‌وگو و برقراری آتش‌بس میان این ‏دو گروه، استعدادهای موجود در هر یک را به فعلیت رساند، فرهنگ و تمدن اسلامی شاهد یک جهش ‏عظیم روبه‌جلو هم در جهات مادی و هم در سمت‌وسوی معنوی خواهد بود و دوران طلایی تمدن ‏اسلامی در سایه این هم‌دلی و هم‌زبانی دوباره رخ خواهد نمود.

به بیان تاجیک، اندیشه تعامل مسالمت‌آمیز میان عرفان و شریعت، باور بزرگ‌فقهای عارفی همچون حضرت امام خمینی (ره) است که تناسب و همراهی این دو را به صورت عملی در حیات فردی و اجتماعی به منصه ظهور رسانده‌اند.

گفتنی است این کتاب با موضوع رابطه خاص میان عرفان و شریعت، تعارض و تقابل میان این حوزه توسط انتشارات دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) در قطع رقعی با تعداد صفحات ۱۸۸ صفحه منتشر شده است.

کد مطلب 6103394
فاطمه علی آبادی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      یک چند وقت میخام گوشی دنبال خودم نبرم بیبینم چه تغییراتی ایجاد میشه.

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