به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب ظهر امروز شنبه در نشست با نخبگان استان خوزستان ضمن تشکر از نظرات و ایدههای مطرح شده توسط نخبگان اظهار کرد: انتظار ما از نخبگان همین است که با نگاه تخصصی به موضوعات و ارائه راهکار در حل مشکلات و توسعه استان قدم برداشته شود.
وی افزود: ایدههای بسیار خوبی توسط نخبگان در راستای توسعه و حل مشکلات کشور و استان خوزستان ارائه میشود اما ضعف ما در تبدیل این ایده، فکر و تئوری به راهکار عملی و قابل اجرا است و همین موضوع کشور را با مشکل مواجه کرده است.
استاندار خوزستان تصریح کرد: نبود توجه و حضور نخبگان در عرصههای مختلف کشور و استفاده نکردن از این ظرفیت باعث شده برخی نظرات غیرکارشناسی در بسیاری از امور اجرا و اینگونه القای ضعف عملکردی دولت و نظام جلوه داده شود.
حسینی محراب با تاکید بر تعامل نخبگان و دولت گفت: ایجاد کمیتهها و تعامل و ارتباط دو سویه بین نخبگان و بخشهای مختلف دولت میتواند در قالب ارائه فکر از سوی نخبگان و اقدام عملیاتی از سوی بخشهای مرتبط امری حائز اهمیت و ضروری است.
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