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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۵۲

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان:

شرکت ۴۰۰زندانی استان سمنان در جشنواره رضوی/ برگزیده‌ها تقدیر شدند

شرکت ۴۰۰زندانی استان سمنان در جشنواره رضوی/ برگزیده‌ها تقدیر شدند

سمنان- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان از مشارکت ۲۵ هزار و ۸۰۰ دوستدار کتاب در جشنواره رضوی خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۰۰ زندانی استان نیز آثار خود را به این جشنواره فرستادند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهریان عصر شنبه در آئین پایانی و تقدیر از برگزیدگان ملی و استانی جشنواره کتابخوانی رضوی استان سمنان به میزبانی سالن همایش‌های اداره کل کتابخانه‌های عمومی سمنان ضمن بیان اینکه در جشنواره رضوی سال جاری ۲۵ هزار و ۸۰۰ نفر مشارکت کردند، ابراز داشت: حضور مردم در جشنواره رضوی قابل توجه و مطلوب بوده است.

وی ضمن بیان اینکه یکی از خصوصیات ویژه این جشنواره مشارکت ۴۰۰ زندانی استان و ارسال آثارشان بوده است، افزود: جشنواره رضوی با ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی توانست در این حوزه نیز اثر گذار باشد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان بابیان اینکه ۱۷۴ نفر در بخش‌های مختلف مورد تقدیر و معرفی قرار گرفتند، ابراز داشت: ۱۳ زندانی نیز به عنوان برگزیده معرفی شدند.

طاهریان ضمن بیان اینکه ۴۲ نفر برگزیده بخش خانوادگی این جشنواره بودند، تصریح کرد: حضور اعضای خانواده در کنار هم برای حضور در این جشنواره موقعیت خوبی را فراهم می‌کند تا کتاب در سبد کالای خانوار قرار گیرد.

وی ضمن بیان اینکه هفت نفر برگزیده ملی این جشنواره بودند، افزود: دو نفر در بخش داستانک، شش نفر برای بخش شعر، ۳۲ نفر حوزه تجسمی، ۱۵ نفر در هنر دیجیتال، ۱۶ نفر در بخش چهار گزینه‌ای و ۴۰ نفر برای پویش کتابخوانی و ۹ نفر بخش سازه تجلیل شدند.

کد مطلب 6103424

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