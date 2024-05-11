‌به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت امروز شنبه در حاشیه بازدید از اداره کل میراث‌فرهنگی لرستان، اظهار داشت: برای ارتقای اقتصاد استان از طریق گردشگری باید برنامه‌ای با رویکرد تأثیر گردشگری در اقتصاد استان در این اداره کل تدوین شود.

وی با اشاره به تأکید بر مقوله گردشگری در برنامه هفتم توسعه، ادامه داد: این برنامه باید در راستای سیاست‌های برنامه هفتم توسعه تدوین شود.

استاندار لرستان همچنین با دعوت از وزیر میراث‌فرهنگی برای حضور در لرستان، عنوان کرد: برای توسعه گردشگری در لرستان به‌خاطر مشکلات زیرساختی که وجود دارند نیاز مبرم تست که از منابع ملی، اعتباراتی برای لرستان در نظر گرفته شود.

شفقت در ادامه به نقش جشنواره و بازارچه‌های صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال خرد در استان اشاره کرد و گفت: از متولیان اداره کل میراث‌فرهنگی و گردشگری استان انتظار داریم در سال جاری یک جشنواره صنایع‌دستی با شعب شهرستانی را در استان برگزار کنند.

وی افزود: مدیرکل میراث‌فرهنگی پیگیر حضور در جشنواره صنایع‌دستی با محوریت کشورهای عضو اکو از طریق مؤسسات رابط و عضو اکو باشد.

استاندار لرستان تأکید کرد: اولویت اول برنامه‌های اداره کل میراث‌فرهنگی و گردشگری باید ایجاد اشتغال از طریق گردشگری باشد.

شفقت، تصریح کرد: پروتکل بین گردشگران و خدمات‌دهندگان در استان باید به‌گونه‌ای عمل شود که گردشگران در نهایت خودشان مبلغ حضور سایرین در استان شوند.

وی با اشاره به حضور سرزده در دستگاه‌های اجرایی، گفت: اولویت حضور ما در دستگاه‌هایی است که در ایجاد اشتغال بیش‌ترین تأثیرگذاری را دارند و اداره کل میراث‌فرهنگی و گردشگری یکی از این دستگاه‌ها است.

استاندار لرستان از زمان حضور در لرستان تا کنون در دستگاه‌هایی از جمله صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت سرزده حاضر و با ارباب‌رجوع و کارکنان به‌صورت مستقیم دیدار و گفتگو کرده است.