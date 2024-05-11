احتمال نفوذ غبار در مناطق غربی/سامانه بارشی وارد کرمانشاه می شود

محمدعلی زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، موجی ناپایدار در روزهای یکشنبه (فردا) و دوشنبه، جو منطقه را تحت تأثیر گرفته ضمن تشدید وزش باد، در بعضی ساعات بارش‌هایی (غالباً به شکل رگبارهای بهاری) همراه با رعدوبرق و احتمالاً رگبار پراکنده تگرگ برای سطح استان در پی خواهد داشت.

وی افزود: وزش باد ممکن است طی ساعاتی از روزهای مذکور، جو استان را بویژه در نواحی غربی، غبارآلود نماید.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این وضعیت از روز سه‌شنبه تا جمعه در بعضی ساعات شاهد رشد ابر و وزش باد در سطح استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: این شرایط بخصوص طی ساعاتی از بعدازظهر هر روز، بویژه در نواحی کوهستانی ممکن است با رگبارهای موقت باران و احتمالاً رعدوبرق نیز همراه گردد.

به گفته زورآوند دمای هوا که طی امروز و فردا افزایش می‌یابد؛ در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به طور نسبی کاهش یافته و در ادامه تا پایان هفته تغییرات چندانی نخواهد داشت.