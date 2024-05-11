صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای کرمانشاه

محمدعلی زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی موجی ناپایدار در روزهای یکشنبه و دوشنبه، جو منطقه را تحت تأثیر می‌گیرد که در این خصوص هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان کرمانشاه صادر شده است.

وی افزود: از مخاطرات پیش بینی شده در این هشدار هواشناسی رگبار باران، وزش باد نسبتاً شدید، رعدوبرق، احتمالاً رگبار پراکنده تگرگ و گردوغبار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: فعالیت این سامانه از یکشنبه آغاز و تا دوشنبه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: احتمال آبگرفتگی معابر و وقوع خسارت به دلیل وزش باد، رگبار تگرگ و برخورد صاعقه، احتمال کاهش کیفیت هوا و میدان دید به دلیل نفوذ غبار، کندی در تردد وسائط نقلیه از اثراتی است که برای فعالیت این سامانه بارشی پیش بینی شده است.

به گفته زورآوند در بارش عمدتاً نیمه شرقی و نواحی شمالی استان کرمانشاه در هشدار مورد تاکید قرار گرفته و در غبار نیز عمدتاً نیمه غربی استان کرمانشاه مورد نظر خواهد بود.

وی ادامه داد: اجتناب از قرار گرفتن در ارتفاعات و محل‌های با خطر برخورد صاعقه، محافظت تجهیزات برقی در برابر رعدوبرق، احتیاط در رانندگی، اطمینان از استحکام سازه‌ها (بویژه سازه‌های بلند و موقت) در مقابل باد، پرهیز از قرار گرفتن در مجاورت هوای آلوده، هشدار به موقع از طریق رسانه‌های محلی و سایر اقدامات پیشگیرانه به مردم و مسئولان دستگاه‌های اجرایی توصیه می‌گردد.