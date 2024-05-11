به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه اجلاس شهدای سلامت استان تهران در مصلی پاکدشت برگزار شد.

در این اجلاس که با مداحی علی مهدوی نژاد برگزار شد، حجت الاسلام سید حمید میرباقری طی سخنانی گفت: تلاش شبانه روزی شهدای سلامت به ویژه در ایام کرونا بر هیچکس پوشیده نیست.

وی گفت: شهدای سلامت خود را در شرایط خطرناک کرونایی وقف خدمت به بیماران کردند تا اینکه به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

در این اجلاس کادر درمان از شهرستان‌های استان تهران در حالی که لباس‌های پزشکی بر تن داشته و تصاویری از شهدای درمان حمل می‌کردند، وارد مصلی شده و به سوی جایگاه حرکت می‌کردند.

این اجلاس در راستای کنگره ملی سرداران و ۱۲ هزار شهید استان تهران برگزار شد.