علیرضا قائد امینی در گفت وگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکلات شهرستان شهرکرد، تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری تنها استانی است که شهر مرکز استان آن جاده کمربندی ندارد.

وی با اشاره به اینکه برای نشاط اجتماعی کاری انجام نشده، گفت: محل‌های ورزشی به درستی برای بانوان در همه شهرها و روستاها دیده نشده و این موضوع منجر شده مشکلات اجتماعی زیاد شود.

قائد امینی تاکید کرد: تعریض و آسفالت جاده پیربلوط -نافچ –کاکلک و رفع مشکلات تملکی جاده هفشجان به طاقانک از ضروریات است.

وی گفت: اداره راه و شهرسازی برای جاده سورشجان به سودجان اقدام اما اداره برق همکاری ننموده همچنین تسریع در احداث پروژه سد بی دکان که بدلیل عدم تملک زمین‌های کشاورزی آن محدوده ابتر مانده، مورد تقاضاست.

قائد امینی با اشاره به اینکه موضوع بهداشت و درمان در بخش لاران مظلوم واقع شده، تصریح کرد: محرومیت در این بخش زیاد بوده و باید نیازهای اولیه مورد توجه قرار گیرد.

وی احیای جاده شمس آباد - کیار - فرخ شهر و رفع مشکل آب شرب منطقه لاران و روستاهای قلعه خاکی را ضروری دانست.

قائدامینی با اشاره به لزوم شبانه روزی شدن درمانگاه شهر هارونی، گفت: با توجه به وسعت این درمانگاه که تقریباً با بیمارستان هاجر مرکز استان برابری می‌کند وتوانایی خدمات دهی به اکثریت روستاهای بخش لاران را دارد و این یکی مطالبات چندین ساله این شهر و روستاهای بخش لاران بوده و هست، انتظار می‌رود در دستور کار قرار گیرد.