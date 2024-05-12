ماجرای گردش یک روزه در شیراز

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شیراز همیشه خوب است. فرقی نمی‌کند که در بهار به شیراز بیایید و با عطر بهارنارنج‌ها به دیدن جاهای دیدنی این شهر بروید یا اینکه تابستان و بقیه فصل‌ها را برای دیدن شیراز انتخاب کرده باشید. به‌هرحال شیراز همیشه خوب است و خاطرات خوشایندی در ذهن همه مسافران خود ثبت می‌کند.

فکر نمی‌کنم کسی شیراز را دوست نداشته باشد. همه ما از مسافرت به این شهر خاطرات خوشی داریم. حتی درصورتی‌که هنوز شیراز را ندیده باشیم و در اقامتگاه‌ها و هتل شیراز اقامت نکرده باشیم، دوست داریم از حال و هوای این شهر بیشتر بدانیم. اگر شما هم دوست دارید یک روز خیالی در شیراز قدم بزنید، همراه من بمانید. در ادامه این مقاله قصد دارم دست شما را بگیرم و به گردشی یک روزه در شیراز ببرم تا با جذابیت‌های آن بیشتر آشنا شوید.

برای شروع کجا بریم؟!

پیشنهاد می‌کنم برای دیدن جذابیت‌های فوق‌العاده و منحصربه‌فرد شهر شیراز از ابتدای صبح آماده گردش باشید. یک صبحانه خوشمزه و قوی بخورید تا سفر یک روزه خودمان را آغاز کنیم. شاید بد نباشد نان محلی شیرازی با کره محلی و عسل این شهر را امتحان کنید تا خوشمزگی شیراز را هم زیر زبان خود چشیده باشید.

خوب برای شروع بهتر است ابتدا به موقعیت هتل خود در شیراز و اقامتگاهی که در آن استراحت می‌کنید، دقت داشته باشید. اگر در خیابان سنگ سیاه اقامت می‌کنید، نزدیک‌ترین و اولین جایی که می‌توانیم برای دیدن شیراز به آنجا برویم، سیبویه است.

خیابان سنگ سیاه محل دفن یکی از مشهورترین دانشمندان ایرانی به نام سیبویه دفن است که البته در ایران آن‌چنان‌که باید شناخته شده نیست. اما شاید تعجب کنید، اگر بدانید که سیبویه به‌عنوان یکی از دانشمندان بزرگ در جهان پدر علم زبان‌شناسی شناخته می‌شود.

بازار وکیل شیراز، دالان تاریخی شیراز!

یکی دیگر از جاهای بسیار جذاب شیراز، بازار سنتی این شهر یا بازار وکیل است. حال و هوای بازار سرپوشیده وکیل بسیار زیبا و سنتی است. اینجا مجموعه‌ای از فروشندگان و بازاری‌ها اجناس خود را به فروش می‌رسانند. شما می‌توانید در کنار خرید سوغاتی از این شهر قدیمی نیم‌نگاهی به بازار مسگرها داشته باشید. کمی در بازار پارچه‌فروش‌ها و بزازها بچرخید یا اینکه یک ظرف برنجی یا خاتم‌کاری برای دوست خود سوغات ببرید. حتی دیدن کالاهای به‌روز و امروزی هم اینجا لذت دیگری دارد و شما را به خرید ترغیب می‌کند. انگار اینجا همه‌چیز در سنت و قدمت تاریخی شیراز حل‌شده و جایی برای خودنمایی و جلوه گری ندارد و فقط حال و هوای سنتی شیراز است که حکمرانی می‌کند.

مسجد وکیل، میراث کریم‌خان زند برای شیراز

کریم‌خان زند به‌عنوان یکی از حاکمان مردم‌دار شیراز تلاش‌های زیادی برای این شهر انجام داد و برای آبادانی آن اقدامات متعددی را پیش برد. مسجد وکیل هم با تمام زیبایی و ظرافت خود، یکی از شاهکارهای دوره زندیه است که مانند مرواریدی زیبا در این شهر می‌درخشد.

محراب و منبر مرمری این مسجد واقعاً تماشایی است و مقرنس‌کاری‌های طاق ورودی آن به رنگ سفید و صورتی تزئین شده است. علاوه بر آن با ورود به این مسجد زیبا کاشی‌کاری‌های هفت‌رنگی را مشاهده می‌کنید که زیبایی مسجد را دوچندان کرده است. حالا احتمالاً در نزدیکی‌های ظهر به این مسجد می‌رسید. شاید بد نباشد نماز را همین‌جا بخوانید و بعد به دیدن سایر زیبایی‌های شیراز بروید.

یک ناهار سنتی در شیراز بخورید

شاید دوست دارید در محل اقامت خود در هتل شیراز وعده‌های غذایی را میل کنید؛ اما حالا که برای سفر و گردشی یک روزه به داخل شهر آمدید، خودتان را به ناهاری سنتی و خوش‌طعم دعوت کنید. خوشبختانه رستوران‌های سنتی شیراز بسیار زیاد هستند و فقط لازم است سری به اطراف خیابان بچرخانید و یک رستوران سنتی را برای وعده ناهار سنتی انتخاب کنید.

باغ ارم، بهشت زیبای شیراز

باغ ارم واقعاً محبوب و دوست‌داشتنی است. برای رفتن به این باغ زیبا خودتان را به دروازه اصفهان برسانید و جاذبه طبیعت زیبا و فوق‌العاده شیراز را مشاهده کنید. اگر بهار را برای رفتن به باغ ارم انتخاب کرده باشید، می‌توانید عطر بهارنارنج‌ها را به‌خوبی استشمام کنید. اما برای دیدن این باغ زیبا و رویایی منتظر بهار نمانید. تابستان باغ ارم هم زیبایی خاص خود را دارد. این باغ که در دسته بناها و آثار تاریخی شیراز قرار دارد از دوران سلجوقی به یادگار مانده و بنای اصلی عمارت آن را محمدحسن معمار در دوران ناصرالدین‌شاه طراحی کرده است.

حافظیه و فال حافظ!

مگر می‌شود به شیراز آمد و به حافظیه نرفت! بعد از گشت‌وگذار در بازار و مسجد وکیل زمان آن است که سری به حافظیه بزنید و دیداری با خواجه شیراز تازه کنید. مطمئن باشید حافظ شیراز هم از گفتن فالی به شما خوشحال خواهد شد. شاید شعری که در این صفحه از کتاب حافظ می‌خوانید، تقدیر سال آینده شما باشد.

آرامگاه حافظ یکی از نمادهای تاریخ و فرهنگ شیراز است که با ظرافتی مثال‌زدنی و توسط یک طراح و معمار فرانسوی به نام آندره گدار ساخته شده است. بعدازظهرها بهترین زمان برای رفتن به حافظیه است تا در هوای خنک یک عصر تابستانه با صدای موسیقی سنتی همراه شوید و با شعری از ۸۰۰ سال پیش، روزهای آینده را فال بگیرید.

سعدی شیراز و شعر و ادب پارسی

بعد از دیدن حافظیه کمی آن‌طرف‌تر مقبره سعدی شیراز قرار دارد. با رفتن به سعدیه نیز حال و هوای سنتی شیراز را بیشتر حس خواهید کرد. سرونازهای بلند و زیبایی که در تمام این آرامگاه خودنمایی می‌کنند و شما را به ستایش خود وامی‌دارند. نوای موسیقی سنتی و طراحی زیبای آرامگاه نیز زیبایی این فضا را دوچندان کرده است. شاید بد نباشد همراه خانواده عکسی به یادگار بگیرید و روزهای خوش شیراز را تا همیشه در قابی از تصویر به ثبت برسانید.

