۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۲۹

وقتی جنگنده «اف ۱۶» اسرائیل نتوانست جلوی پهپاد حزب الله را بگیرد

انتشار یک کلیپ ویدئویی از عملیات روز گذشته نیروهای حزب الله لبنان در فضای مجازی خبرساز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی به ویژه پلتفرم ایکس درباره عملیات پهپادی موفقیت آمیز روز گذشته نیروهای حزب الله لبنان علیه پایگاه صهیونیستی بیت هلل خبرساز شد.

در این کلیپ ویدئویی که از پشت بام یک خانه در جنوب لبنان ضبط شده نشان داده می‌شود که پهپاد نیروهای حزب الله لبنان به سرعت به سمت هدف مورد نظر خود حرکت می‌کند.

این در حالی است که دشمن صهیونیستی تلاش کرد با جنگنده‌های اف ۱۶ مانع نزدیک شدن این پهپاد انتحاری به موضع مورد نظر شود اما در عملیات خود شکست خورد.

حزب الله لبنان نیز روز گذشته با صدور بیانیه ای اعلام کرد که جنگنده اف ۱۶ دشمن نتوانست جلوی پهپاد انتحاری رزمندگان مقاومت اسلامی را بگیرد و این پهپاد به هدف مورد نظر خود رسید.

