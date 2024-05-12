به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که طی روزهای گذشته دست کم ۳۰۰ هزار نفر از شهر رفح خارج شده اند.

این آژانس بین المللی تاکید کرد: کوچ اجباری و غیر انسانی آوارگان فلسطینی از شهر رفح همچنان ادامه دارد.

آنروا تصریح کرد: هیچ مکان امنی در نوار غزه وجود ندارد تا آوارگان فلسطینی خود را به آنجا برسانند.

در حالی رژیم صهیونیستی از چند روز قبل لشکرکشی خود را به شهر رفح آغاز کرده است که اولاً نتوانسته بعد از گذشت هفت ماه از آغاز جنگ در نوار غزه به اهداف از پیش اعلام شده خود دست پیدا کند و دوماً شهر رفح میزبان بیش از یک و نیم میلیون آواره فلسطینی است و به نظر بسیاری از کارشناسان حمله به این شهر بیشتر جنبه روحیه دادن به ارتش شکست خورده اشغالگران دارد تا اهمیت نظامی.