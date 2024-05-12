۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۴۰

رئیس جهاد کشاورزی لرستان مطرح کرد؛

واگذاری بخشی از اراضی ملی لرستان برای طرح‌های کشاورزی

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از واگذاری بخشی از اراضی ملی در این استان برای طرح‌های کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: ۱۳ پرونده در جلسه کمیسیون ماده دو دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی استان بررسی شد.

وی گفت: در این جلسه تعداد ۱۳ پرونده به مساحت کل ۲۹ هکتار بررسی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر اجرای کامل طرح‌های مصوب در اراضی واگذاری و نظارت دقیق عوامل نظارتی بر اجرای طرح‌ها و تعیین پیشرفت فیزیکی آنها تأکید کرد.

شاهرخی، تصریح کرد: این جلسه به‌منظور رسیدگی به درخواست مجریان طرح‌های پرورش ماهی، گاوشیری، گوسفند داشتی، کبک، پرواربندی بره مربوط به شهرستان‌های بروجرد، پلدختر، چگنی برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه درخواست‌های خلأ، تعدیل و تمدید قرارداد اجاره، واگذاری اجاره موردبحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

