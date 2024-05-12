به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: ۱۳ پرونده در جلسه کمیسیون ماده دو دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی استان بررسی شد.
وی گفت: در این جلسه تعداد ۱۳ پرونده به مساحت کل ۲۹ هکتار بررسی شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر اجرای کامل طرحهای مصوب در اراضی واگذاری و نظارت دقیق عوامل نظارتی بر اجرای طرحها و تعیین پیشرفت فیزیکی آنها تأکید کرد.
شاهرخی، تصریح کرد: این جلسه بهمنظور رسیدگی به درخواست مجریان طرحهای پرورش ماهی، گاوشیری، گوسفند داشتی، کبک، پرواربندی بره مربوط به شهرستانهای بروجرد، پلدختر، چگنی برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسه درخواستهای خلأ، تعدیل و تمدید قرارداد اجاره، واگذاری اجاره موردبحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
نظر شما