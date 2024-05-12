آغاز عملیات اجرایی پیاده راه تاریخی - مذهبی امامزاده حسن (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی از پیادهراه به عنوان یک مود حمل و نقل شهری با رویکرد سلامت و انسان محور و افزایش نشاط اجتماعی یاد کرد و گفت: بر اساس بررسی و کارشناسیهای انجام شده در سال گذشته پنج نقطه از سطح شهر انتخاب شد و پیاده راه سازی در دستور مدیریت شهری کرج قرار گرفت که در نهایت محدوده تاریخی - مذهبی امامزاده حسن (ع) با توجه به ویژگیهای خاص به عنوان پیاده راه به تصویب رسید.
وی با اشاره به اینکه پیاده راه امامزاده حسن (ع) در مسیر تاریخی - مذهبی کاروانسرای شاه عباسی و آستان مقدس امامزاده حسن (ع) قرار گرفته است، عنوان کرد: فاز اول ساخت پیادهروهای شهری با اعتبار حدود ۲۰ میلیارد تومان آغاز شد. امید آن میرود که در زمان مناسب این پروژه به بهره برداری برسد و تقدیم شهروندان شود.
عضو شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: در بهرهبرداری از پروژههای حمل و نقلی باید به این نکته توجه داشت که رویکرد و نظر مشورتی مجموعه پلیس راهور اخذ شود؛ با مشورت فنی و دلسوزانه آنها اجرای این پروژهها تسریع میشود، بنابراین از زحمات مجموعه پلیس راهور کمال تشکر را دارم.
وی ادامه داد: پیاده راه امامزاده حسن (ع) با اصلاح هندسیهایی که انجام میشود نقش میدان توحید را در مدیریت ترافیک بیشتر میکند و باز مهندسی ایستگاههای تاکسی که نزدیک به ۶ ایستگاه تاکسی در این محدوده وجود دارد، منجر شد دسترسی شهروندان به ایستگاههای داخل شهر و بیرون از شهر که در این محدوده واقع شده راحتتر و ایمنتر شود.
