ضرورت توجه به اقتصاد، معیشت و اشتغال جوانان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین صبح یک شنبه در جمع خبرنگاران در تبریز گفت: فرش قرمزی برایم پهن نشده بود، از شهید باکری یاد گرفته ام که در کارهایی که زمین مانده باید هرکاری از دستم بربیاید دریغ نکنم. نامهربانی‌ها و مشکلاتی در مسیر وجود داشت ولی مردم لطف داشتند و به اینجانب اعتماد کردند. ۵۰ درصد تعداد آرای بنده در دور دوم از دور اول بیشتر بود که از مردم حوزه انتخابیه قدردانی می‌کنم.

وی به موضوع قانون گذاری و امر مهم نظارت توسط مجلس شورای اسلامی اشاره داشت و گفت: باید نماینده قانون خوب تصویب کند و بر اجرای آن نظارت کند.

نوین با تاکید بر اینکه معیشت مردم اولویت اول بنده است، ادامه داد: باید کار ویژه انجام شود. تقویت بخش خصوصی ضروری است. ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در دوران شهرداری بنده در تبریز انجام شد که نشان از توجه ما به بخش خصوصی و سرمایه گذاران داشت.

وی با تاکید بر اینکه بیشتر اقتصاد استان در دست بخش خصوصی است، افزود: باید مشکلات بخش خصوصی حل شود. توجه ویژه به جوانان و ایجاد زمینه ازدواج آسان برای جوانان از دیگر رویکردهای ما است.

نوین از تمایل خود برای عضویت در کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت: بحث‌های عمرانی کشور و به خصوص در استان خودمان در این کمیسیون پیگیری خواهد شد. توجه به راهسازی دیگر اولویت است.

وی بر ضرورت تسریع آبرسانی از ارس به شهرهای مسیر تا تبریز و در نهایت به دریاچه ارومیه تاکید کرد و گفت: اصفهانی‌ها و یزدی‌ها برای کارخانجات فولاد خودشان از خلیج فارس آب انتقال کرده اند و ما نیز می‌توانیم آب ارس را به دریاچه ارومیه منتقل کنیم.

نوین ابراز داشت: پالایشگاه دوم تبریز به نام شهریار از سال ۸۵ کلنگ زنی شده ولی افتتاح نشده است. پیگیری این موضوع باید در اولویت قرار گیرد.

وی بر توجه به مشکلات کشاورزان تاکید کرد و گفت: کشاورزان مشکلات متعددی دارند. برای گشایش‌های اقتصادی و پررنگ شدن سفره مردم امروز باید همه تلاش کنند. بحث برجام و رفع تحریم‌ها در اولویت مجلس جدید باید قرار گیرد. برجام باعث گشایش مالی می‌شود و کسی نمی‌تواند مخالف آن باشد.

منتخب مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: تبریز و آذربایجان باید در هیأت دولت وزیر داشته باشد.

نوین گفت: استفاده از ظرفیت‌های مس سونگون و تحقق استقلال شرکت مس آذربایجان دیگر موضوع مهم است. خام فروشی باید متوقف شده و هزاران میلیارد گردش مالی که در دست کرمانی‌ها و تهرانی‌ها است به استان بازگردد.

وی با اشاره به تصمیم نمایندگان مجلس فعلی برای افزایش مالیات و کاهش وابستگی به نفت گفت: باید برای گشایش‌های اقتصادی و افزایش ارتباط به جهان برنامه داشته باشیم. ارتباط با همسایگان ضروری است. عربستان بزرگترین نیروگاه بادی دنیا را احداث می‌کند ما نیز باید به آینده کشور برنامه داشته باشیم. متأسفانه ۹۰ درصد بودجه‌ها به مسائل جاری و هزینه‌های عمومی صرف می‌شود.