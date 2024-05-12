اکران چهار فیلم در فصل نهم پاتوق فیلم کوتاه در کرمانشاه

کامران رضایی گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهار فیلم در فصل نهم پاتوق فیلم کوتاه در کرمانشاه اکران می‌شود.

وی افزود: این فیلم‌ها شامل نمایش، نقد و بررسی فیلم کوتاه «چتر باز» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام محمدزاده و فیلم «برادر» به نویسندگی یاسین پورعزیزی و کارگردانی مهدیه محمدی به تهیه‌کنندگی محدثه پیرهادی است.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه تصریح کرد: علاوه بر این فیلم «کوه سفید» به نویسندگی ناصر ضمیری و ندا اسدی و کارگردانی مهرداد حسنی و فیلم «پناهجویان» به نویسندگی و کارگردانی مشترک محمدامین فلاح و مهسا تکش و تهیه کنندگی محمدامین فلاح و مرجان تکش نیز در این پاتوق مورد نقد و بررسی و نمایش قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: پاتوق سوم از فصل نهم فیلم کوتاه این انجمن امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن آناهیتای سینما آزادی برگزار خواهد شد که ورود برای عموم آزاد و رایگان خواهد بود.