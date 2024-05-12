صندوق توسعه ملی باید مستقل شود/ هیچ چیز محرمانه ای وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات در حاشیه چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری صندوق در طرح‌های بالادستی در مجمع صندوق توسعه، رد شده است. حمایت از بخش خصوصی بهترین راهکار در مسیر پیش روی صندوق توسعه ملی است.

وی افزود، نگران هستیم تا شرکت نفت شماره دو شکل بگیرد چرا که زیرساخت در شرکت نفت و سایر شرکت‌ها موجود است این که شرکت دولتی دیگری شکل بگیرد دغدغه‌ای است که ممکن است سال‌ها بعد ما را دچار مشکل کند. حمایت از بخش خصوصی مطمئن‌ترین راه برای توسعه میادین مشترک نفتی است.

رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه تصریح کرد: در رابطه با استقلال صندوق توسعه ملی گلایه داشتم، صندوق باید ابزار لازم را داشته باشد که مهمترین آن استقلال است و نباید وابسته به تصمیمات بانک مرکزی باشد.

دستغیب افزود: گلایه دوم در رابطه با این بود که سهم بیشتری از تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. آمارها نشان می‌دهد روند کاهشی تخصیص اعتبار به بخش خصوصی ادامه یافته است. از تسهیلات صندوق توسعه ملی یک‌سوم به بخش خصوصی داده شده یا از کل منابع صندوق توسعه ۶ تا ۷ درصد به بخش خصوصی اختصاص یافته است.

وی گفت: نکته سوم هم درباره شفافیت بود، هیچ چیز محرمانه‌ای درباره صندوق توسعه ملی وجود ندارد. منابع و مصارف صندوق مشخص است و باید به اطلاع مردم برسد.

به گفته دستغیب، حساب واحد خزانه و پرداخت با ذینفع نهایی باید عملیاتی شود تا از فساد اداری در قراردادها جلوگیری شود.

وی در مورد فلسفه صندوق توسعه ملی گفت: باید تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی داده شود و من مخالف بنگاهداری خود صندوق توسعه ملی در میادین مشترک هستم.

منابع صندوق را نباید حتی به شبه دولتی‌ها داد

دستغیب همچنین در این همایش اظهار کرد: روز گذشته با هیئت عامل صندوق جلسه‌ای داشتیم و به زودی گزارش دیوان در خصوص صندوق توسعه منتشر خواهد شد. استقلال صندوق نکته مهمی است و نمی‌شود در دسترس ترین منابعی که برای تسهیلات در اختیار است تبدیل به منابعی شود که به صندوق باز نمی‌گردد.

وی ادامه داد: در دسترس ترین وجوه حاصل از منابع صادراتی نفتی باید در اختیار صندوق قرار گیرد و این موضوع کلیدی است. نکته‌ی دیگر این است که به گونه‌ای عمل شود که از همین منابع موجود صیانت شود. البته ما با پیشنهاد صندوق با بنگاه داری به شدت مخالفیم بلکه این صندوق باید پشتیبان بخش خصوصی باشد. خود صندوق نباید وارد عملیات اجرایی یا بنگاه داری و یا شرکت داری شود.

دستغیب ادامه داد: این منابع را نباید حتی به شبه دولتی‌ها داد، تمام تمرکز ما باید به بخش خصوصی باشد. از مجموع تسهیلات اعطایی صندوق نزدیک به یک سوم به بخش خصوصی واقعی داده شده است. شفافیت بسیار مهم است و واقعاً موضوع محرمانه‌ای در خصوص صندوق وجود ندارد. ما از محل منابعی که از فروش‌نفت داریم باید بخشی را در اختیار صندوق قرار دهیم تا در اختیار تولید قرار گیرد. بنابراین همه ی مردم باید در جریان اقدامات صندوق قرار گیرند.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در حوزه فشار افزایی که هم اکنون در پارس جنوبی نیاز است می‌شود چند پروژه تعریف کرد و همین الان صندوق می‌تواند با حمایت از بخش خصوصی وارد این پروژه‌ها شود. دلیلی برای اقدام مستقیم صندوق ملی در میادین مشترک وجود ندارد و صندوق فقط باید نقش حمایتی داشته باشد.