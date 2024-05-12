به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین شریعتی نژاد با اشاره به برگزاری جشنهای «شکوه رضوان» در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: در ایام دهه کرامت علاوه بر جشنهای عمومی در حرم مطهر رضوی که همه روزه با حضور باشکوه زائران پس از نماز مغرب و عشا در رواق بزرگ امام خمینی (ره) برگزار میشود، سلسله جشنها و محافلی برای مخاطبان خاص نیز مثل محافل اختصاصی بانوان، محافل شعر کرسیهای تلاوت و … در حال برگزاری است اما یکی از مهمترین این محافل جشن بزرگ «نور الهدی» با حضور گسترده زائران و مجاوران نوجوان حضرت رضا علیه السلام است.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی بیان کرد: اجتماع با شکوه و اختصاصی نوجوانان در حرم مطهر رضوی ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه در رواق امام خمینی (ره) برگزار میشود.
وی با دعوت از همه نوجوانان دختر و پسر زائر و مجاور حرم مطهر رضوی برای شرکت در این اجتماع چند هزار نفری گفت: در این برنامه که اختصاص به نوجوانان دارد، قاریان قرآن، دکلمه خوانان و گروههای سرود نوجوانان و مدیحه سرایان اجرای برنامه خواهند داشت همچنین در این ویژه برنامه ۸ کمک هزینه سفر کربلا و ۸۸ جایزه فرهنگی و معنوی اهدا خواهد شد.
شریعتی نژاد افزود: در این مراسم آموزش و پرورش خراسان رضوی، سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج دانش آموزی، انجمن اسلامی دانش آموزان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بنیاد فرهنگی رضوی، مؤسسه امام حسین علیهالاسلام، مؤسسه جوانان آستان قدس، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد کرامت رضوی، شهرداری مشهد، شورای هیئات مذهبی و.... با سایر بخشهای فعال آستان قدس رضوی در حوزه نوجوانان به ویژه شبکه مخاطبان حرم مطهر رضوی موسوم به نور الهدی مشارکت و همراهی خواهند داشت.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی تاکید کرد: همه ساله میلیونها زائر و مجاور به حرم مطهر رضوی مشرف میشوند که به طور طبیعی وظیفه این آستان ملکوتی است برای تعمیق باورهای دینی و مفاهیم گسترده و با عظمت زیارت پس از این تشرف نیز با آنها ارتباط مستمر و مداوم داشته باشد لذا برای این منظور شبکه مخاطبان حرم مطهر رضوی با نام «نور الهدی» متشکل از عموم زائران و به ویژه آن دسته از زائرانی که علاوه بر زیارت از سایر برنامههای حرم مطهر رضوی نیز استفاده میکنند چند سالی است شکل گرفته که این فعالیت در حوزه کودک، نوجوان و جوان به عنوان اقشار هدف بیش از دیگر بخشها است.
وی درباره راههای این ارتباط مستمر نیز افزود: دعوت برای شرکت در برنامههای حضوری، عضویت و ارتباط و ارائه محتوای معارفی در شبکههای اجتماعی حرم مطهر رضوی به نشانی razavi_aqr_ir و نرم افزار تلفن همراه «نور الهدی» که از طریق سکوهای نرم افزاری یا سایت haram.razavi.ir قابل دریافت است از جمله این راههای ارتباطی است.
