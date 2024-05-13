درگذشت خواننده پیشگام موسیقی خراسان/ احمد خان عاشقی جگر سوخته بود

غفور محمدزاده خواننده و پژوهشگر موسیقی نواحی خراسان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از درگذشت احمد خان نورزایی آوازخوان و دوتار نواز خراسانی در روز یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: احمد نورزایی معروف به احمد خان و مشهور به احمد خاصه، خواننده و نوازنده دوتار اهل صالح آباد خراسان رضوی بود. لحن اصیل احمد خان بسیار گیرا و شنیدنی بود اما با این همه متأسفانه فقط تعداد ۲ کاست از این هنرمند در دسترس مخاطبان موجود است.

وی در یادداشتی به مناسبت درگذشت مرحوم نورزایی نوشته است:

«احمد خان عاشقی جگر سوخته بود. داستان عشق احمد خان به خاصه زبان زد مردمان تربت جام و صالح آباد است. دوبیتی‌هایی که از دل سوخته اش برخاسته و بر زبان و دوتارش جاری گشته است و مردمان تربت جام و صالح آباد آن را به نام چاربیتی های احمد خاصه یاد می‌کنند. شاید همین عشق نافرجام سبب شده تا تأثیر کلام احمد خان صد چندان شود.

عزیز تنها دوتار نواز مشهور صالح آباد به همراه محمدرضا ترشیزی در یک مستند تلویزیونی گوشه‌هایی از اواخر عمر احمد خان را به تصویر کشیده اند و همین مستند تنها سند تصویری از زندگی این خنیاگر عاشق است.

عزیز تنها همشهری احمد خان که دبیر جشنواره آوای ارادت بود سال گذشته در اثنای این رویداد هنری از مقام این استاد فقید تجلیل کرد. تنها در همین زمان برای احمد خان که سال‌ها بود از دوتار فاصله گرفته بود دوتاری تهیه کرد و به او تقدیم کرد. این دوتار روح خسته احمد خان را برای مدتی جلا بخشید.

پیری و کهولت سن سبب شده بود تا قدرت شنوایی او نیز کاسته شود. اما این بار دست اجل و قهر تقدیر محال نداد تا سمعکی برای او تهیه و اهدا شود.»