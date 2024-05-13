عزت و بزرگی ایران مدیون امام (ره)، مقام معظم رهبری و شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت یکشنبه شب در اولین جلسه ارتحال امام خمینی (ره) در سال جاری بیان داشت: امام خمینی (ره) در ایران نظامی را بدون هیچ وابستگی به غرب و شرق تشکیل داد.
به گفته وی عزت و بزرگی ایران اسلامی مدیون امام (ره)، مقام معظم رهبری و ایثارگریهای شهدا است لذا با تعامل و همکاری بین همه دستگاههای اجرایی باید در سالگرد امام (ره) کار بزرگی را انجام دهیم.
وی تاکید کرد: در مراسم ارتحال امام (ره) باید با بهره گیری از همه ظرفیتهای موجود سنگ تمام بگذاریم.
قناعت خاطر نشان کرد: فرمانداران هم در شهرستانها باید با فرماندهان سپاه هماهنگیهای لازم را انجام دهند تا در برگزاری برنامههای سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) طوری عمل کنیم که شرمنده امام (ره) و شهدا نشویم.
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