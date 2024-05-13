به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور آذروند صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران در اردبیل با اشاره به برگزاری اولین مانور اطفای حریق اظهار کرد: این مانور به منظور آمادهباش دهیاریها و کارکنان آتشنشانی پایگاههای روستایی در روستای روحکندی بیلهسوار برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه ۵ پایگاه آتشنشانی در روستاهای شهرستان بیلهسوار به تجهیزات ایمنی مجهز شدند، خاطرنشان کرد: این پایگاه ها در روستاهای روحکندی، بابک، گوتپه، انجیرلو و فولادلوی شهرستان بیلهسوار به تجهیزات ایمنی مجهز شدند.
آذروند بیان کرد: اقلامی همچون ست لباس مخصوص، کلاه ایمنی، دستکش، چکمه مخصوص ایمنی، کپسول اکسیژن و جعبه کمکهای اولیه، از جمله تجهیزات تحویلی به دهیاریها بوده که مبلغ ۶۵۰میلیون تومان هزینه شده است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اردبیل ادامه داد: اولین مانور اطفای حریق به منظور آمادهباش دهیاریها و کارکنان آتشنشانی پایگاههای روستایی برای حفظ سرمایههای انسانی، طبیعی، منازل روستایی و جلوگیری از آتشسوزی مزارع و امداد و نجات جادهای در روستای روحکندی بیلهسوار برگزار شد.
آذروند تصریح کرد: در حال حاظر ۲۱ ایستگاه آتشنشانی در سطح مناطق روستایی مستقر بوده که عملکرد منطقهای آنها در هر ایستگاه بین ۱۰ تا ۵۰ روستا را پوشش داده و ارائه خدمات میکنند.
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