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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۱۸

مدیرکل دفتر امور روستایی اردبیل خبر داد؛

تجهیز ۵ پایگاه آتش‌نشانی در روستاهای بیله‌سوار

تجهیز ۵ پایگاه آتش‌نشانی در روستاهای بیله‌سوار

بیله سوار -- مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اردبیل گفت: ۵ پایگاه آتش‌نشانی در روستاهای روح‌کندی، بابک، گوتپه، انجیرلو و فولادلوی شهرستان بیله‌سوار به تجهیزات ایمنی مجهز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور آذروند صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران در اردبیل با اشاره به برگزاری اولین مانور اطفای حریق اظهار کرد: این مانور به‌ منظور آماده‌باش دهیاری‌ها و کارکنان آتش‌نشانی پایگاه‌های روستایی در روستای روح‌کندی بیله‌سوار برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه ۵ پایگاه آتش‌نشانی در روستاهای شهرستان بیله‌سوار به تجهیزات ایمنی مجهز شدند، خاطرنشان کرد: این پایگاه ها در روستاهای روح‌کندی، بابک، گوتپه، انجیرلو و فولادلوی شهرستان بیله‌سوار به تجهیزات ایمنی مجهز شدند.

آذروند بیان کرد: اقلامی همچون ست لباس مخصوص، کلاه ایمنی، دستکش، چکمه مخصوص ایمنی، کپسول اکسیژن و جعبه کمک‌های اولیه، از جمله تجهیزات تحویلی به دهیاری‌ها بوده که مبلغ ۶۵۰میلیون تومان هزینه شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اردبیل ادامه داد: اولین مانور اطفای حریق به ‌منظور آماده‌باش دهیاری‌ها و کارکنان آتش‌نشانی پایگاه‌های روستایی برای حفظ سرمایه‌های انسانی، طبیعی، منازل روستایی و جلوگیری از آتش‌سوزی مزارع و امداد و نجات جاده‌ای در روستای روح‌کندی بیله‌سوار برگزار شد.

آذروند تصریح کرد: در حال حاظر ۲۱ ایستگاه آتش‌نشانی در سطح مناطق روستایی مستقر بوده که عملکرد منطقه‌ای آن‌ها در هر ایستگاه بین ۱۰ تا ۵۰ روستا را پوشش داده و ارائه خدمات می‌کنند.

کد مطلب 6104878

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