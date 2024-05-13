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کد مطلب 6104894
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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۱۰

فیلم بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

فیلم بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای باحضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کردند.

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