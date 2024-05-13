دریافت 34 MB کد مطلب 6104894 https://mehrnews.com/x34TFH ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۱۰ کد مطلب 6104894 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۱۰ فیلم بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضرت آیتالله خامنهای باحضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از بخشهای مختلف نمایشگاه بازدید کردند. کپی شد مطالب مرتبط شیرین زبانی سفیر آمریکا برای جنایات اسرائیل در رفح حدود یک میلیارد برگ سند در سازمان اسناد وجود دارد محتوای خوب و دسترسی وسیع؛ اهداف اصلی رهبر انقلاب در حوزه کتاب جزئیات کمین قسام برای نیروهای اشغالگر در محله الزیتون شهید طهرانیمقدم استاد توحید و اخلاق و مهر ورزیدن به خانواده بود برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی رهبر انقلاب اسلامی نمایشگاه کتاب تهران سیوپنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران کتاب و کتابخوانی
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