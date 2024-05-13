به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اکبریان امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به اینکه فروردین‌ماه سال جاری آبرسانی سیار به ۱۱۹ روستا با ۱۳ هزار خانوار انجام شد، اظهار داشت: با اجرای طرح جهاد آبرسانی در استان شاهد کاهش ۲۰ درصدی آبرسانی سیار به روستاهای لرستان هستیم.

وی عنوان کرد: این تعداد روستا که عمده آنها تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان قرار ندارند با ۲۸ تانکر آبرسانی شده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، بیان کرد: درحالی‌که این روستاها تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب نبودند؛ اما بر مبنای رسالت ذاتی و درخواست مسئولان آبرسانی به این روستاها انجام شد.

اکبریان با اشاره به اینکه بیشترین آبرسانی سیار مربوط به روستاهای پل‌دختر و دلفان بود، گفت: ۱۰۵ هزار مترمکعب آب سالم و بهداشتی بین ۱۳ هزار خانوار روستایی توزیع شد.

وی با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد تأمین آب آشامیدنی موردنیاز روستاییان با مشکل مواجه باشد، گفت: شرکت آب و فاضلاب استان این آمادگی را دارد که با فرارسیدن فصل گرما نسبت به تأمین آب آشامیدنی خانوارهای روستایی اقدام کنند.